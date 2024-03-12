ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2024 ABD şubat ayı enflasyon kararı)
Şubat ayı ABD enflasyon verileri için geri sayım başladı. Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edilen ABD enflasyon verileri, şubat ayıyla birlikte yılın ikinci TÜFE kararını açıklayacak. Piyasaya yön sinyali verecek olan ABD enflasyonu öncesinde yatırımcılar güvenli limanlarında bekliyor. Peki, ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
ABD'de 2024 yılının ikinci enflasyon verileri, küresel piyasaları yakından takip eden yatırımcılar tarafından bekleniyor. Ocak ayında beklentilerin üzerinde yükselen ABD enflasyonu, TÜFE'de yüzde 3,1'e gerilemişti. Peki, ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?