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ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2024 ABD şubat ayı enflasyon kararı)

Şubat ayı ABD enflasyon verileri için geri sayım başladı. Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edilen ABD enflasyon verileri, şubat ayıyla birlikte yılın ikinci TÜFE kararını açıklayacak. Piyasaya yön sinyali verecek olan ABD enflasyonu öncesinde yatırımcılar güvenli limanlarında bekliyor. Peki, ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2024 ABD şubat ayı enflasyon kararı) - 1

ABD'de 2024 yılının ikinci enflasyon verileri, küresel piyasaları yakından takip eden yatırımcılar tarafından bekleniyor. Ocak ayında beklentilerin üzerinde yükselen ABD enflasyonu, TÜFE'de yüzde 3,1'e gerilemişti. Peki, ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

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ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2024 ABD şubat ayı enflasyon kararı) - 2

ABD ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Şubat ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri için tarih belli oldu.

Buna göre; ABD enflasyon verileri 12 Mart 2024 Salı günü saat 15.30'da açıklanacak.

ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2024 ABD şubat ayı enflasyon kararı) - 3

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Küresel piyasalarda, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesi temkinli bir seyir izleniyor.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) şubatta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 3,1 artması beklenirken, söz konusu verinin beklentilerden sapması durumunda varlık fiyatlarında oynaklığın artacağı tahmin ediliyor.

Analistler, enflasyon verileri öncesinde para piyasalarında, Fed'in mart toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını anımsatarak, Fed'in faiz indirimine başlama ihtimalinin mayısta yüzde 23 ve haziranda yüzde 70 ile fiyatlandığını bildirdi.

Öte yandan, New York Fed'in dün açıkladığı Tüketici Beklentileri Anketi'nde, ülkede tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisinin şubatta değişmediği, uzun vadeli enflasyon beklentisinin ise arttığını görüldü.

Buna göre, Amerikalı tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi şubatta da değişim göstermeyerek yüzde 3 oldu ve son 3 yılın en düşük seviyesinde kalmaya devam etti. Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi ise aynı dönemde yüzde 2,4'ten yüzde 2,7'ye ve 5 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi yüzde 2,5'ten yüzde 2,9'a çıktı.

ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2024 ABD şubat ayı enflasyon kararı) - 4

OCAK AYI ENFLASYONU NE OLDU?

ABD'de TÜFE ocak ayında yüzde 0,3 ile yüzde 0,2'lik artış beklentilerinin üzerinde yükseldi. Yıllık TÜFE yüzde 3,1'e geriledi.

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