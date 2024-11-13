ABD enflasyonu ne oldu? (2024 ABD ekim ayı TÜFE kararı)

ABD ekim ayı enflasyon verileri açıklandı. Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları takip edilen ABD enflasyon verileri, yatırımcıların, yatırımlarını yönlendirmelerine olanak sağlıyor. ABD ekonomisiyle ilgili alınacak pozitif veya negatif sinyallere göre yatırımcılar yön değiştirebiliyor. Peki, ekim ayı ABD enflasyon kararı ne oldu? Ekonomistlerin enflasyon beklentisi ne yöndeydi?

ABD enflasyonu ne oldu? (2024 ABD ekim ayı TÜFE kararı) - 1

Ekim ayı ABD enflasyon verileri açıklandı. Yatırımcılar tarafından yakından takip edilen ABD enflasyon verilerinin, ekim ayında ne yönde olacağı merak ediliyordu. Peki, ekim ayı ABD enflasyon kararı ne oldu? Ekonomistlerin enflasyon beklentisi ne yöndeydi?

NTVPARA HABERLERİ

ABD enflasyonu ne oldu? (2024 ABD ekim ayı TÜFE kararı) - 2

ABD ENFLASYONU NE OLDU?

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,6 ile beklentilere paralel arttı.

ABD enflasyonu ne oldu? (2024 ABD ekim ayı TÜFE kararı) - 3

ANALİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

ABD'de bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) öncesi, ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi'nin dün yayımladığı Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçları, tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisinin 4 yılın en düşük seviyesine gerilediğini ortaya koydu.

Kısa vadeli enflasyon beklentisi ekimde yüzde 2,9'a inerken, gelecek 3 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi yüzde 2,5'e ve 5 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi de yüzde 2,8'e geriledi.

ABD enflasyonu ne oldu? (2024 ABD ekim ayı TÜFE kararı) - 4

EYLÜLDE ENFLASYON NE OLMUŞTU?

ABD Çalışma Bakanlığı, eylül ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı.

Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 yükseldi.

Piyasa beklentileri eylülde enflasyonun aylık yüzde 0,1 olacağı yönündeydi. TÜFE, ağustosta da yüzde 0,2 artmıştı.

DAHA FAZLA GÖSTER