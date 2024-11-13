ABD enflasyonu ne oldu? (2024 ABD ekim ayı TÜFE kararı)
ABD ekim ayı enflasyon verileri açıklandı. Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları takip edilen ABD enflasyon verileri, yatırımcıların, yatırımlarını yönlendirmelerine olanak sağlıyor. ABD ekonomisiyle ilgili alınacak pozitif veya negatif sinyallere göre yatırımcılar yön değiştirebiliyor. Peki, ekim ayı ABD enflasyon kararı ne oldu? Ekonomistlerin enflasyon beklentisi ne yöndeydi?
Ekim ayı ABD enflasyon verileri açıklandı. Yatırımcılar tarafından yakından takip edilen ABD enflasyon verilerinin, ekim ayında ne yönde olacağı merak ediliyordu. Peki, ekim ayı ABD enflasyon kararı ne oldu? Ekonomistlerin enflasyon beklentisi ne yöndeydi?