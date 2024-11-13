ABD enflasyonu ne oldu? (2024 ABD ekim ayı TÜFE kararı)

Ekim ayı ABD enflasyon verileri açıklandı. Yatırımcılar tarafından yakından takip edilen ABD enflasyon verilerinin, ekim ayında ne yönde olacağı merak ediliyordu. Peki, ekim ayı ABD enflasyon kararı ne oldu? Ekonomistlerin enflasyon beklentisi ne yöndeydi?