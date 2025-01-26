ABD FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2025 FED toplantı takvimi

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED, 2025 yılı boyunca toplamda sekiz kez FOMC toplantısı düzenleyecek. İlk toplantı28-29 Ocak 2025 tarihlerinde yapılacak ve faiz kararı 29 Ocak Çarşamba günü TSİ 22.00’de açıklanacak. Bu toplantı, yılın ilk faiz kararı olması nedeniyle yatırımcılar ve ekonomistler tarafından yakından takip edilecek.