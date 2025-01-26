ABD FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2025 FED toplantı takvimi

Küresel piyasalarda, geçen hafta ABD'de başkanlık görevini devralan Trump'ın beklendiği ölçüde kapsamlı tarifeler uygulamamasının etkisiyle pozitif bir seyir öne çıkarken, gözler gelecek hafta FED'in açıklayacağı faiz kararlarına çevrildi. Analistler, Fed'in faiz kararının piyasalarda oynaklığı artırabileceğini belirterek, kararın açıklanmasının ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısında yapacağı açıklamalarda bankanın projeksiyonlara ilişkin ipuçları aranacağını ifade etti. Peki, ABD FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ABD FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2025 FED toplantı takvimi - 1

2025 yılı, küresel ekonomik gündemde yine FED’in faiz kararlarıyla şekillenecek. ABD Merkez Bankası (FED), her yıl düzenlediği Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantılarında faiz oranlarına yönelik kritik kararlarını açıklıyor. Bu kararlar, dünya genelinde piyasalar için büyük önem taşıyor. Peki, FED’in 2025 yılı faiz kararı toplantıları ne zaman yapılacak?

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ABD FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2025 FED toplantı takvimi - 2

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED, 2025 yılı boyunca toplamda sekiz kez FOMC toplantısı düzenleyecek. İlk toplantı28-29 Ocak 2025 tarihlerinde yapılacak ve faiz kararı 29 Ocak Çarşamba günü TSİ 22.00’de açıklanacak. Bu toplantı, yılın ilk faiz kararı olması nedeniyle yatırımcılar ve ekonomistler tarafından yakından takip edilecek.

ABD FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2025 FED toplantı takvimi - 3

FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

ABD Merkez Bankası'nın (FED) 2025 yılı faiz politikalarına ilişkin beklentiler, ekonomist ve analistler arasında farklılık göstermektedir.

ABD FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2025 FED toplantı takvimi - 4

Fed'in yılın ilk yarısında faiz indirimi yapacağına yönelik öngörüler güçlü kalmaya devam ediyor. Bankanın bu ay faizi sabit tutacağına kesin gözüyle bakılırken, haziran ayında yüzde 96 ihtimalle politika faizini 25 baz puan indireceği tahmin ediliyor.

ABD FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2025 FED toplantı takvimi - 5

FED'İN DİĞER TOPLANTILARI

ABD Merkez Bankası (Fed), 2025 yılı için Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı takvimini açıkladı. Toplantı tarihleri ve faiz kararlarının açıklanacağı günler şu şekildedir:

18-19 Mart 2025: İkinci toplantı. Faiz kararı 19 Mart 2025'te duyurulacak.

6-7 Mayıs 2025: Üçüncü toplantı. Faiz kararı 7 Mayıs 2025'te ilan edilecek.

17-18 Haziran 2025: Dördüncü toplantı. Faiz kararı 18 Haziran 2025'te açıklanacak.

29-30 Temmuz 2025: Beşinci toplantı. Faiz kararı 30 Temmuz 2025'te duyurulacak.

16-17 Eylül 2025: Altıncı toplantı. Faiz kararı 17 Eylül 2025'te ilan edilecek.

28-29 Ekim 2025: Yedinci toplantı. Faiz kararı 29 Ekim 2025'te açıklanacak.

9-10 Aralık 2025: Yılın son toplantısı. Faiz kararı 10 Aralık 2025'te duyurulacak.

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