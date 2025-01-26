ABD FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2025 FED toplantı takvimi
Küresel piyasalarda, geçen hafta ABD'de başkanlık görevini devralan Trump'ın beklendiği ölçüde kapsamlı tarifeler uygulamamasının etkisiyle pozitif bir seyir öne çıkarken, gözler gelecek hafta FED'in açıklayacağı faiz kararlarına çevrildi. Analistler, Fed'in faiz kararının piyasalarda oynaklığı artırabileceğini belirterek, kararın açıklanmasının ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısında yapacağı açıklamalarda bankanın projeksiyonlara ilişkin ipuçları aranacağını ifade etti. Peki, ABD FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
2025 yılı, küresel ekonomik gündemde yine FED’in faiz kararlarıyla şekillenecek. ABD Merkez Bankası (FED), her yıl düzenlediği Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantılarında faiz oranlarına yönelik kritik kararlarını açıklıyor. Bu kararlar, dünya genelinde piyasalar için büyük önem taşıyor. Peki, FED’in 2025 yılı faiz kararı toplantıları ne zaman yapılacak?