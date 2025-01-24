ABD FED faiz toplantısı ne zaman? Faiz beklentisi ne yönde? FED faiz kararının ilan edileceği tarih

Dünyanın gözü, 2025 Ocak ayında Amerika Merkez Bankası'nın (FED) açıklayacağı faiz kararına çevrilmiş durumda. Piyasalarda büyük bir merakla beklenen bu karar, yalnızca ABD ekonomisi için değil, küresel ekonomik dengeler açısından da kritik öneme sahip. Özellikle Fed Başkanı Jerome Powell’ın toplantı sonrasında yapacağı açıklamalar, başta Türkiye olmak üzere gelişmekte olan ülkeler ve finans piyasaları üzerinde doğrudan etkili olacak. Faiz oranlarına ilişkin alınacak karar, döviz kurları, enflasyon ve yatırım stratejileri üzerinde belirleyici rol oynayabilir.