ABD FED faiz toplantısı ne zaman? Faiz beklentisi ne yönde? FED faiz kararının ilan edileceği tarih
Piyasalarda dikkatler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki haftaki toplantısından çıkacak kararlara çevrildi. Yatırımcıların ve ekonomistlerin merakla beklediği FED faiz kararı, küresel piyasalarda yeni yılın ilk yön belirleyicisi olacak. Peki, ABD FED faiz toplantısı ne zaman? Faiz beklentisi ne yönde?
Dünyanın gözü, 2025 Ocak ayında Amerika Merkez Bankası'nın (FED) açıklayacağı faiz kararına çevrilmiş durumda. Piyasalarda büyük bir merakla beklenen bu karar, yalnızca ABD ekonomisi için değil, küresel ekonomik dengeler açısından da kritik öneme sahip. Özellikle Fed Başkanı Jerome Powell’ın toplantı sonrasında yapacağı açıklamalar, başta Türkiye olmak üzere gelişmekte olan ülkeler ve finans piyasaları üzerinde doğrudan etkili olacak. Faiz oranlarına ilişkin alınacak karar, döviz kurları, enflasyon ve yatırım stratejileri üzerinde belirleyici rol oynayabilir.