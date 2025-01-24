ABD FED faiz toplantısı ne zaman? Faiz beklentisi ne yönde? FED faiz kararının ilan edileceği tarih

Piyasalarda dikkatler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki haftaki toplantısından çıkacak kararlara çevrildi. Yatırımcıların ve ekonomistlerin merakla beklediği FED faiz kararı, küresel piyasalarda yeni yılın ilk yön belirleyicisi olacak. Peki, ABD FED faiz toplantısı ne zaman? Faiz beklentisi ne yönde?

ABD FED faiz toplantısı ne zaman? Faiz beklentisi ne yönde? FED faiz kararının ilan edileceği tarih - 1

Dünyanın gözü, 2025 Ocak ayında Amerika Merkez Bankası'nın (FED) açıklayacağı faiz kararına çevrilmiş durumda. Piyasalarda büyük bir merakla beklenen bu karar, yalnızca ABD ekonomisi için değil, küresel ekonomik dengeler açısından da kritik öneme sahip. Özellikle Fed Başkanı Jerome Powell’ın toplantı sonrasında yapacağı açıklamalar, başta Türkiye olmak üzere gelişmekte olan ülkeler ve finans piyasaları üzerinde doğrudan etkili olacak. Faiz oranlarına ilişkin alınacak karar, döviz kurları, enflasyon ve yatırım stratejileri üzerinde belirleyici rol oynayabilir.

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ABD FED faiz toplantısı ne zaman? Faiz beklentisi ne yönde? FED faiz kararının ilan edileceği tarih - 2

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası'nın (FED) 2025 yılındaki ilk Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı 28-29 Ocak 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Toplantının ardından faiz kararı, 29 Ocak 2025 Çarşamba günü ABD Doğu Saati ile 14:00'te (TSİ 22:00) açıklanacak.

ABD FED faiz toplantısı ne zaman? Faiz beklentisi ne yönde? FED faiz kararının ilan edileceği tarih - 3

ABD FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

ABD Merkez Bankası'nın (FED) 2025 yılı faiz politikalarına ilişkin beklentiler, ekonomist ve analistler arasında farklılık göstermektedir. Ocak ayındaki toplantıda faiz oranlarının sabit tutulması öngörülürken, yılın ilerleyen dönemlerinde faiz indirimi beklentileri bulunmaktadır. Özellikle, 2025 yılı boyunca toplamda 50-75 baz puanlık faiz indirimi yapılabileceği tahmin edilmektedir.



ABD FED faiz toplantısı ne zaman? Faiz beklentisi ne yönde? FED faiz kararının ilan edileceği tarih - 4

Bununla birlikte, bazı analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın uygulamaya koyduğu tarifeler ve vergi indirimleri gibi politikaların enflasyonist baskılara yol açabileceğini ve bu durumun FED'in faiz indirimlerini sınırlayabileceğini belirtmektedir.

ABD FED faiz toplantısı ne zaman? Faiz beklentisi ne yönde? FED faiz kararının ilan edileceği tarih - 5

FED FAİZ TOPLANTI TAKVİMİ

ABD Merkez Bankası (Fed), 2025 yılına ilişkin takvimi yayımlandı.

Fed'den yapılan yazılı açıklamada, söz konusu yıllarda düzenlenecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantılarının planlanan tarihlerine yer verildi.

FOMC, her yıl olduğu gibi 2025'de de 8 kez toplanacak.

Buna göre, FOMC toplantıları 2025 yılında 28-29 Ocak, 18-19 Mart, 6-7 Mayıs, 17-18 Haziran, 29-30 Temmuz, 16-17 Eylül, 28-29 Ekim ve 9-10 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

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