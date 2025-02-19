ABD Merkez Bankası faiz kararı: FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

ABD Başkanı Donald Trump, faiz oranlarının düşürülmesi gerektiğini belirterek bunun yaklaşan tarifelerle el ele gidecek bir şey olduğunu belirtti. Bu gelişmenin ardından gözler Fed'in yeni faiz kararına çevrildi. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

ABD Merkez Bankası faiz kararı: FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? - 1

ABD Merkez Bankası (Fed), yılın ilk toplantısında politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutmuştu. Ekonomi gündemini yakından takip edenler şimdi ise bu yılın ikinci faiz kararının alınacağı toplantının tarihine odaklandı. İşte, ABD Merkez Bankası faiz kararında son durum...

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ABD Merkez Bankası faiz kararı: FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? - 2

FED TOPLANTISI NE ZAMAN?

ABD Merkez Bankası (Fed), 2025 yılı için Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı takvimini açıkladı.

Gelecek Fed toplantısı 18-19 Mart tarihlerinde gerçekleşecek ve faiz kararı 19 Mart’ta saat TSİ 22.00’de açıklanacak.

ABD Merkez Bankası faiz kararı: FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? - 3

FED'İN SON KARARI

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu.

Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.

Açıklamada, bankanın hedeflerinin desteklenmesi amacıyla federal fon oranı hedef aralığının yüzde 4,25-4,50 arasında sabit tutulmasına karar verildiği bildirildi.

Son göstergelerin, ekonomik faaliyetin sağlam bir hızla genişlemeye devam ettiğini gösterdiği belirtilen açıklamada, işsizlik oranının son aylarda düşük bir seviyede istikrar kazandığı ve iş gücü piyasası koşullarının güçlü kalmaya devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, enflasyonun bir miktar yüksek kalmaya devam ettiği kaydedildi.

Fed'in para politikası karar metninden, önceki açıklamalarda yer alan, "enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru ilerleme kaydettiğine" ilişkin ifadenin çıkarıldığı dikkati çekti.

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