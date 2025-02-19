ABD Merkez Bankası faiz kararı: FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
ABD Başkanı Donald Trump, faiz oranlarının düşürülmesi gerektiğini belirterek bunun yaklaşan tarifelerle el ele gidecek bir şey olduğunu belirtti. Bu gelişmenin ardından gözler Fed'in yeni faiz kararına çevrildi. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
ABD Merkez Bankası (Fed), yılın ilk toplantısında politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutmuştu. Ekonomi gündemini yakından takip edenler şimdi ise bu yılın ikinci faiz kararının alınacağı toplantının tarihine odaklandı. İşte, ABD Merkez Bankası faiz kararında son durum...