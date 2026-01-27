ABD uçak gemisi İran açıklarında. Altın ve gümüş rekorun kıyısında

Altın fiyatları yüzde 1'den fazla artarak ons ​​başına yaklaşık 5 bin 79 dolara yükseldi. Dün ons altın 5 bin 111 dolarla tarihi yüksek seviyesine ulaşmıştı. Bu yükseliş, artan ticaret ve jeopolitik gerilimler nedeniyle güçlü güvenli liman talebiyle desteklendi. Dün ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl açıklanan ticaret anlaşmasında ilerleme kaydedilmemesini gerekçe göstererek, Güney Kore'den ithal edilen otomobil, kereste ve ilaçlara uygulanan gümrük vergilerini artırma tehdidinde bulundu; diğer mallara uygulanan vergiler ise yüzde 15'ten yüzde 25'e çıkarılacaktı.

Yatırımcıların dikkati şimdi bugün başlayan ABD Merkez Bankası'nın iki günlük politika toplantısına çevrildi. Faiz oranlarının değişmeden kalması beklenirken, piyasalar özellikle Beyaz Saray'dan faiz oranlarını düşürme yönünde artan baskı nedeniyle Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarını yakından takip edecek. Altın fiyatları bu yıl şimdiye kadar yaklaşık yüzde 17 arttı. Bu yükseliş, yatırımcıların mali kaygılar nedeniyle para birimleri ve tahvillerden uzaklaşmasıyla ortaya çıkan değer kaybı ticareti, güçlü merkez bankası alımları ve sürekli ETF girişleriyle daha da desteklendi.

ABD UÇAK GEMİSİ İRAN AÇIKLARINDA

ABD'nin İran'la olan gerilimi devam ediyor. İran'da ortaya çıkan iç karışıklık ve rejimin değişmesi talepleri, internetin kesilmesi ABD'yi harekete geçirdi. ABD, USS Abraham Lincoln uçak gemisinin Ortadoğu'ya konuşlandığını duyurdu. Trump, “İran'ın yanında büyük bir donanmamız var" açıklamasında bulundu. İran ordusu ise teyakkuz durumunu koruyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 5 bin 55 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 990 dolar, en yüksek de 5 bin 79 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 5 bin 71 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 7 bin 46 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 956 lira, en yüksek de 7 bin 86 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 7 bin 72 liradan alıcı buluyor.