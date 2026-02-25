ABD ve İran görüşmeleri petrol fiyatlarını vurdu. Petroldeki yükseliş vatandaşı nasıl etkileyecek?

ABD ve İran arasında yaşanan askeri çatışma tehdidi yatırımcıları endişelendirmeye devam ediyor. Petrol fiyatları son yedi ayın en yüksek seviyelerinde seyretti. Türkiye'nin kullandığı Brent petrol 71,19 dolar seviyelerinde yer alıyor. WTI petrol ise 66,04 dolar seviyelerinde yer alıyor.

Tarafların 26 Şubat'ta tekrar görüşme yapması planlanıyor. Uzun sürecek bir çatışma ortamı, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üçüncü büyük ham petrol üreticisi olan İran'dan ve Orta Doğu'daki diğer önemli üretim bölgelerinden gelen tedariki aksatabilir. Bu durum da enerji piyasalarında bulunan yatırımcıya tehdit oluşturuyor.