ABD ve İran görüşmeleri petrol fiyatlarını vurdu. Petroldeki yükseliş vatandaşı nasıl etkileyecek?
25.02.2026 09:05
NTV - Haber Merkezi
ABD ve İran arasında gerçekleşecek görüşme öncesinde ham petrol fiyatları en üst seviyeleri gördü. Küresel piyasalarda yaşanan değişimin pompaya nasıl yansıyacağı merak konusu oldu.
ABD İRAN GÖRÜŞMELERİ PETROLE YANSIDI
ABD ve İran arasında yaşanan askeri çatışma tehdidi yatırımcıları endişelendirmeye devam ediyor. Petrol fiyatları son yedi ayın en yüksek seviyelerinde seyretti. Türkiye'nin kullandığı Brent petrol 71,19 dolar seviyelerinde yer alıyor. WTI petrol ise 66,04 dolar seviyelerinde yer alıyor.
Tarafların 26 Şubat'ta tekrar görüşme yapması planlanıyor. Uzun sürecek bir çatışma ortamı, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üçüncü büyük ham petrol üreticisi olan İran'dan ve Orta Doğu'daki diğer önemli üretim bölgelerinden gelen tedariki aksatabilir. Bu durum da enerji piyasalarında bulunan yatırımcıya tehdit oluşturuyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Motorin fiyatları yüzde 4,16 oranında zam gördü ve 60 lirayı tarihinde ilk kez aşmış oldu.
İstanbul'da motorin 60,30 lira
Ankara'da 61,41 lira
İzmir'de 61,69 lira
Adana'da 62,24 liradan satılıyor.
Motorine gelen zammın ardından benzin fiyatları için de zam beklentisi artmaya başladı. Güncel benzin fiyatları ise
İstanbul'da benzin 57,19 lira
Ankara'da 58,12 lira
İzmir'de 58,39 lira
Adana'da 58,97 liradan satılıyor.