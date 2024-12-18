ABD'de güç savaşı! Derin devlet Elon Musk'ın peşinde mi?
ABD'de seçim sürecinde gündemden düşmeyen Elon Musk'ın başı dertte... Musk'ın roket şirketi SpaceX'e yönelik üç soruşturma başlatıldığı bildirildi. İsrail gibi bazı müttefiklerin, gizli bilgiler konusunda Musk'a güvenmediği iddia edildi. Dünyanın en zengin insanı ise "Derin devlet peşime düştü, onları bitiririm." dedi.
ABD'de Tesla, SpaceX ve X gibi şirketlerin sahibi Elon Musk'ın devlet tarafından incelemeye alındığı bildirildi.
New York Times gazetesi, Musk ile sahibi olduğu roket şirketi SpaceX'in, ulusal güvenliği korumayı amaçlayan federal raporlama kurallarına uyup uymadığı konusunda en az üç federal incelemeyle karşı karşıya kaldığını duyurdu.