ABD'de güç savaşı! Derin devlet Elon Musk'ın peşinde mi?

Söz konusu incelemeler, Savunma Bakanlığı Genel Müfettişlik Ofisi, Hava Kuvvetleri ve Pentagon'un İstihbarat ve Güvenlik Müsteşarlığı Ofisi tarafından başlatıldı.



Haberde, "Elon Musk ve roket şirketi SpaceX, yabancı liderlerle yaptığı görüşmelerin bazı ayrıntılarını vermemek de dahil olmak üzere, devlet sırlarını korumayı amaçlayan federal raporlama protokollerine uymakta defalarca kez başarısız oldu." denildi.