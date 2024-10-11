ABD'de seçime geri sayım: Trump ve Harris, ekonomide neler vadediyor?
ABD'de 5 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerine bir aydan az süre kaldı. Amerikalı seçmenler, başkan adayları Donald Trump ile Kamala Harris'in ekonomi vaatlerine odaklandı. İki adayın ekonomi reçetelerinde önemli farklılıklar dikkat çekti.
ABD'de başkanlık için yarışacak Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Demokratların adayı Kamala Harris, ekonomi politikalarında farklı vizyonlarıyla dikkati çekiyor.
Enflasyondaki yavaşlamaya karşın yüksek yaşam maliyetleriyle mücadele etmeye devam eden Amerikalı seçmenler, Donald Trump ve Kamala Harris'in ekonomi vaatlerine odaklandı.
Trump ve Harris, temelde tüketici fiyatlarını düşürmeye odaklanırken seçmene farklı reçeteler sunuyor.