ABD'de seçime geri sayım: Trump ve Harris, ekonomide neler vadediyor?

Harris ise düşük ve orta gelirli hanelerin vergi yükünü azaltırken, bunun maliyetlerini kısmen telafi etmek için kurumlar vergisini artırmayı hedefliyor.



Bu kapsamda Harris'in Biden döneminde olduğu gibi yıllık geliri 400 bin doların altında olan haneler için vergi artışlarını önleme politikasını izlemeye devam etmesi bekleniyor.



Çocuklu ailelere yönelik vergi indirimlerini genişletmeyi planlayan Harris, söz konusu vergi indirimini 5 yaş ve altı çocukları olan aileler için 3 bin 600 dolara ve 5 yaşından büyük çocukları olan aileler için 3 bin dolara yükseltmeyi öngörüyor.



Ayrıca, yeni doğan çocuğu olan ailelere yönelik vergi indiriminin de 6 bin dolara kadar çıkarılması amaçlanıyor.



Konut maliyetlerini düşürmeye yönelik yeni vergi düzenlemelerini de hayata geçirmeyi planlayan Harris, ilk kez ev sahibi olacaklara satılacak evler inşa eden müteahhitlere vergi teşviki ve ilk kez ev sahibi olacaklara 25 bin dolara kadar peşinat yardımı sağlanması vaadinde bulunuyor.



Ayrıca Harris, uygun fiyatlı kiralık konut inşa eden işletmeler için mevcut vergi teşvikinin genişletilmesini öngörüyor.



Harris, federal kurumlar vergisi oranını ise yüzde 21'den 28'e çıkarmayı hedefliyor.