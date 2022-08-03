ntv.com.tr

Abdülhamid Han sondaj gemisi göreve hazır

Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han'da, "Mavi Vatan"daki görevi için hazırlıklar tamamlandı. Filonun en güçlü gemisi olan Abdülhamid Han, 9 Ağustos'ta görevine başlayacak.

Haberler - Anadolu Ajansı 03.08.2022 - 12:54

Abdülhamid Han sondaj gemisi göreve hazır - 1

Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi olan Abdülhamid Han göreve hazır.

Abdülhamid Han sondaj gemisi göreve hazır - 2

Güney Kore'deki Okpo Limanı'ndan yola çıktıktan sonra 19 Mayıs'ta Mersin'in Taşucu Limanı'na ulaşan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından adı Abdülhamid Han olarak açıklanan, Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak sondaj gemisinde çeşitli çalışmalar yapıldı.

Abdülhamid Han sondaj gemisi göreve hazır - 3

Yaklaşık 2,5 ay Taşucu Limanı'nda kalan Abdülhamid Han sondaj gemisinde bu süreç içerisinde bakım, geliştirme ve güncelleme çalışmaları gerçekleştirildi.

Abdülhamid Han sondaj gemisi göreve hazır - 4

Ekipmanların yerleştirilmesi, teknik işlemler ve sertifikalandırma çalışmalarının ardından göreve hazır hale getirilen sondaj gemisi, kırmızı-beyaza boyandı. Abdülhamid Han'ın bir yüzeyine de Türk bayrağı işlendi.

Abdülhamid Han sondaj gemisi göreve hazır - 5

FİLONUN EN GÜÇLÜ GEMİSİ

Hem teknik donanımı hem de fiziki özellikleriyle "Mavi Vatan"daki filonun "en güçlüsü" olarak görev yapacak Abdülhamid Han, Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından hidrokarbon arayan filonun 4. üyesi olacak.

Abdülhamid Han sondaj gemisi göreve hazır - 6

Yedinci nesil olmasının yanı sıra 238 metre uzunluğu, 42 metre genişliği ve çift güvenlik sistemiyle öne çıkan gemi, hidrokarbon arama çalışmalarına güç katacak.

Abdülhamid Han sondaj gemisi göreve hazır - 7

Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip, 200 mürettebat kapasiteli gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğiyle mavi sularda etkin araştırma yürütülmesinde önemli rol oynayacak.

Abdülhamid Han sondaj gemisi göreve hazır - 8

Abdülhamid Han, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 9 Ağustos'ta düzenlenmesi planlanan törenle görevine başlayacak.

Abdülhamid Han sondaj gemisi göreve hazır - 9
Abdülhamid Han sondaj gemisi göreve hazır - 10
Abdülhamid Han sondaj gemisi göreve hazır - 11
Abdülhamid Han sondaj gemisi göreve hazır - 12
Abdülhamid Han sondaj gemisi göreve hazır - 13
Abdülhamid Han sondaj gemisi göreve hazır - 14
Abdülhamid Han sondaj gemisi göreve hazır - 15
Abdülhamid Han sondaj gemisi göreve hazır - 16
Abdülhamid Han sondaj gemisi göreve hazır - 17

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER