Abdulkadir Uraloğlu: Ulaşım yatırımlarında öncelik Deprem Bölgesi

HATAY HAVALİMANINDA ONARIM VE GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Uraloğlu, Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya Havalimanları altyapı, üstyapı ve teçhizatlarında meydana gelen hasarlardan dolayı da 9,6 milyar lira tutarında yatırım harcaması yapılmasının da planlandığını kaydetti.



Bu tutarın 1,3 milyar lirasının 2023 yılı bütçe imkanlarıyla gerçekleştirildiğini ifade eden Uraloğlu, bunlara ek olarak cari harcama kalemlerinde de toplamda 17,8 milyon lira harcandığını bildirdi.

45 METRE GENİŞLİĞİNDEKİ UÇAKLAR DA İNEBİLECEK



Uraloğlu, Hatay Havalimanı'nda inşaatın sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"12 Ekim'de Hatay Havalimanı PAT sahaları onarımı ve gelişimi işine ait ihaleyi gerçekleştirdik ve 21 Kasım'da yapım çalışmalarına başladık. Yenilenen Hatay Havalimanı inşaatı, planlamalara göre gelecek yıl bitecek ama öne almaya çalışıyoruz. Burası depremlerden etkilenmeden hizmet verecek ve bölgede uçuş trafiği artacak. Yapılan çalışmalarla havalimanımız ayrıca su taşkınlarına karşı da korunacak. Havalimanına 45 metre genişliğinde geniş gövdeli uçakların inebileceği şekilde 3 bin metrelik ilave yeni bir pist inşa edeceğiz. 2 bin 720 metre uzunluğunda yeni paralel taksi yolu, 2 hızlı çıkış ve 4 bağlantı taksi yolu yapacağız."

Apron ve çevre güvenlik yolunun da yenileneceğini vurgulayan Uraloğlu, yeni ısı merkezi, regülatör binaları, nöbetçi kulübeleri ve çevre düzeni imalatlarının da yapılacağını anlattı.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, deprem felaketi sonrasında deniz yolu alt yapı ve üst yapısında hasar gören gözetleme istasyonları, balıkçı barınakları, lojman binaları ve su sporları merkezine toplamda 3,86 milyar lira harcamanın planlandığını aktardı.