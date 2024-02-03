Abdulkadir Uraloğlu: Ulaşım yatırımlarında öncelik Deprem Bölgesi
Ulaşatırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "asrın felaketi" olarak adlandırılan 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında atılan adımlara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Depremden etkilenen bölgeleri, eskisinden daha ileriye taşıyabilmek için projelerini sürdürdüklerini vurguladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "asrın felaketi"nin ulaştırma ve haberleşme altyapısında yol açtığı hasarı hızlıca onardıklarını ve kalıcı yapıların çalışmalarının da aynı hızla devam ettiğini söyledi. Bakan Uraloğlu, deprem bölgesi için bu yıl bütçeden 35,43 milyar harcama yapılacağını bildirdi.
Bakan Uraloğlu, "asrın felaketi" olarak adlandırılan 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında atılan adımlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı dileyen Uraloğlu, depremlerden etkilenen bölgeleri, acil durum planlarına uygun hareket ederek, eskisinden daha ileriye taşıyabilmek için güçlü projelerle meşakkatli ve çetin bir mücadeleyi azimle sürdürdüklerini vurguladı.