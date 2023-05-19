Adana’da turfanda karpuz hasadı başladı

KARPUZLAR DAHA DA OLGUNLAŞTI

Karpuzların geçen yıla oranla daha lezzetli ve kaliteli olduğunu belirten Tekin, “Hasadımız aslında 15 gün gecikti. Bu gecikme karpuzun daha iyi olgunlaşmasına neden oldu. Hasadımızı hızlı bir şekilde yaparak Türkiye’nin ihtiyacını Çukurova’dan göndereceğiz. Adana’da karpuz hasadı eylül ayına kadar devam edecek. Şu anda çift naylonlu seralardaki kumdaki karpuzlarımız hasat ediliyor. İlerleyen günlerde farklı karpuzlarımız da hasat edilecek.” diye konuştu.