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Ağustos ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? (2022 ağustos ayı enflasyon beklentisi)

Ağustos ayı enflasyon oranlarının ne kadar olacağı, Türkiye'nin gündeminde yer almaya başladı. Geçtiğimiz Temmuz ayında TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre, enflasyon TÜFE'de yüzde 2,37 artmış ve yıllık enflasyon yüzde 79,60'la rekor artış sergilemişti. Peki, Ağustos ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç? Enflasyon ne zaman açıklanacak?

Haberler - ntv.com.tr 03.09.2022 - 14:33

Ağustos ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? (2022 ağustos ayı enflasyon beklentisi) - 1

Ağustos ayı enflasyon oranları için geri sayım başladı. Her ayın başında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan veriler sonrasında enflasyon oranları belli oluyor. TÜİK tarafından 5 Eylül Pazartesi günü açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ağustos ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? (2022 ağustos ayı enflasyon beklentisi) - 2

AĞUSTOS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE KADAR?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,27 artmasını bekliyor.

Ağustos ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? (2022 ağustos ayı enflasyon beklentisi) - 3

Ankete göre, ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,27 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,60 ve en yüksek yüzde 3,50 aralığında yer aldı.

Ağustos ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? (2022 ağustos ayı enflasyon beklentisi) - 4

Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,27) göre bir önceki ay yüzde 79,60 olan yıllık enflasyonun yüzde 81,65'e yükseleceği hesaplanıyor.

Ağustos ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? (2022 ağustos ayı enflasyon beklentisi) - 5

Tüketici Fiyat Endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 2,37 artış göstermişti. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 70,46'dan yüzde 72,35'e yükseldi.

Ağustos ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? (2022 ağustos ayı enflasyon beklentisi) - 6

AĞUSTOS AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay başında enflasyon verileri paylaşılıyor. Ağustos ayı enflasyon oranları 5 Eylül 2022 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.

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