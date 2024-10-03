Eylül ayı enflasyonu belli oldu: 3 yıl sonra politika faizinin altında
Eylül ayının enflasyon rakamları belli oldu. Enflasyon eylülde aylık bazda yüzde 2,97 ile beklentilerin üzerinde arttı. Yıllık enflasyon yüzde 51,97'den 49,38'e geriledi. Böylece enflasyon 3 yıl sonra politika faizinin altına inmiş oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.
Enflasyon eylülde aylık bazda yüzde 2,97 ile beklentilerin üzerinde arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 51,97'den 49,38'ya geriledi.
Böylece yıllık enflasyon Temmuz 2021'den bu yana ilk kez politika faizinin altına inmiş oldu.