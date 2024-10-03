Eylül ayı enflasyonu belli oldu: 3 yıl sonra politika faizinin altında

ENFLASYONDA EĞİTİM ETKİSİ

Eylül ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu grup yüzde 14,21 ile eğitim oldu. Haberleşme grubunda aylık bazda yüzde 0,88 gerileme yaşandı.



Yıllık bazda artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 97,87 ile konut oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 26,60 ile ulaştırma oldu.