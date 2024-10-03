Eylül ayı enflasyonu belli oldu: 3 yıl sonra politika faizinin altında

Eylül ayının enflasyon rakamları belli oldu. Enflasyon eylülde aylık bazda yüzde 2,97 ile beklentilerin üzerinde arttı. Yıllık enflasyon yüzde 51,97'den 49,38'e geriledi. Böylece enflasyon 3 yıl sonra politika faizinin altına inmiş oldu.

Eylül ayı enflasyonu belli oldu: 3 yıl sonra politika faizinin altında - 1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Enflasyon eylülde aylık bazda yüzde 2,97 ile beklentilerin üzerinde arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 51,97'den 49,38'ya geriledi.

Böylece yıllık enflasyon Temmuz 2021'den bu yana ilk kez politika faizinin altına inmiş oldu.

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NTVPARA HABERLERİ

Eylül ayı enflasyonu belli oldu: 3 yıl sonra politika faizinin altında - 2

Kira zam tavanını belirleyen 12 aylık ortalama enflasyon göstergesi yüzde 63,47 oldu.

Merkez Bankası, politika faizini eylül ayında yüzde 50'de sabit tutmuştu.

Ağustos ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,47 artmıştı. Yıllık enflasyon yüzde 61,78'den yüzde 51,97'ye gerilemişti.

Eylül ayı enflasyonu belli oldu: 3 yıl sonra politika faizinin altında - 3

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİLERİ

Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) eylül ayında nispeten yavaşlayarak aylık yüzde 2,2 artması bekleniyordu.

Yıllık enflasyonun da yüzde 48,3 seviyesine inmesi öngörülüyordu.

Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 42-43 civarında şekilleniyor.

Eylül ayı enflasyonu belli oldu: 3 yıl sonra politika faizinin altında - 4

ÖNCÜ VERİLER NASIL GELDİ?

Öncü gösterge niteliğindeki Türk-İş ve İTO verileri, aylık enflasyonda yükselişe işaret etti.

İstanbul Ticaret Odası verilerine göre İstanbul'un enflasyonu eylül ayında aylık bazda yüzde 3,9 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 59,18'e geriledi.

İTO'ya göre en yüksek fiyat artışları eğitim kalemlerinde gerçekleşti.

Eylül ayı enflasyonu belli oldu: 3 yıl sonra politika faizinin altında - 5

Türk-İş, mutfak enflasyonunun eylül ayında hızlandığını açıkladı.

Verilere göre dört kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 2,90 arttı. Mutfak enflasyonundaki yıllık değişim yüzde 48,72 olarak gerçekleşti.

Eylül ayında açlık sınırı 19 bin 271 liradan 19 bin 830 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırı da 62 bin 772 liradan 64 bin 595 liraya çıktı.

Eylül ayı enflasyonu belli oldu: 3 yıl sonra politika faizinin altında - 6

ENFLASYONDA EĞİTİM ETKİSİ 

Eylül ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu grup yüzde 14,21 ile eğitim oldu. Haberleşme grubunda aylık bazda yüzde 0,88 gerileme yaşandı.

Yıllık bazda artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 97,87 ile konut oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 26,60 ile ulaştırma oldu.

Eylül ayı enflasyonu belli oldu: 3 yıl sonra politika faizinin altında - 7

ÇEKİRDEK GÖSTERGELERDE YAVAŞLAMA

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE (B göstergesi), aylık bazda yüzde 3,22 artarken, yıllık yüzde 48,23 olarak kaydedildi.

Enerji, gıda, tütün ürünleri ile altın hariç C göstergesi ise yıllık bazda yüzde 49,10'a geriledi. Çekidek göstergedeki aylık artış yüzde 3,57 oldu.

Eylül ayı enflasyonu belli oldu: 3 yıl sonra politika faizinin altında - 8

ÜRETİCİ FİYATLARINDA GERİLEME

Üretici fiyatları da geçen aya göre yavaşlama kaydetti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nde (Yİ-ÜFE) yıllık artış yüzde 33,09'a geriledi. Aylık üretici enflasyonu ise aynı dönemde yüzde 1,37 oldu.

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