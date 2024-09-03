Ağustos ayı enflasyonu belli oldu | Yıllık enflasyonda sert düşüş

EN YÜKSEK ARTIŞ EĞİTİMDE

Ağustos ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 11,34 ile eğitim oldu



Doğalgaz zammının etkisiyle konut grubunun enflasyona katkısı yüzde 8,51 olarak gerçekleşti.



Aylık bazda gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yüzde -1,10 ile düşüş yaşandı.



Yıllık verilerine bakıldığında ise en yüksek artış yüzde 120,81 ile eğitimde yaşandı. En az artış ise yüzde 28,96 ile ulaştırmada gerçekleşti.