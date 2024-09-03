Ağustos ayı enflasyonu belli oldu | Yıllık enflasyonda sert düşüş
Ağustos ayının enflasyon rakamları belli oldu. Enflasyon ağustosta aylık bazda yüzde 2,47 arttı. Bu artışta konutlarda kullanılan doğalgaza yapılan zam etkili oldu. Yıllık enflasyon ise yüzde 61,78'den yüzde 51,97'ye geriledi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.
Enflasyon ağustosta aylık bazda yüzde 2,47 arttı. Bu artışta konutlarda yapılan doğalgaz zammı etkili oldu. Yıllık enflasyon ise 61,78'den yüzde 51,97'ye geriledi.
Kira zam tavanını belirleyen 12 aylık ortalama enflasyon göstergesi yüzde 64,91 oldu.
Temmuz ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,23, yıllık enflasyon yüzde 61,78 olarak açıklanmıştı.