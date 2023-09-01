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Ağustos enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? İşte TÜİK enflasyon açıklama tarihi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre Ağustos ayında perakende fiyatlar önceki aya göre yüzde 8,8 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 74'ü aştı. Öte yandan merak edilen ise Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı genel Ağustos enflasyon rakamları. Peki, Ağustos enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

Ağustos enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? İşte TÜİK enflasyon açıklama tarihi - 1

2023 Ağustos ayı enflasyon rakamlarına yönelik araştırmalar, Eylül ayının başlaması ile gündeme geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ayın ilk günlerinde bir önceki aya ait TEFE-TÜFE verilerini paylaşıyor. Öte yandan Ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlanmıştı. İşte, TÜİK'in enflasyonu açıklayacağı tarih...

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Ağustos enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? İşte TÜİK enflasyon açıklama tarihi - 2

AĞUSTOS ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ayın ilk haftasında enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaşıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde ilan ediyor.

3 Eylül tarihi bu yıl pazar gününe denk geldiği için 2023 Ağustos ayı enflasyon rakamları 4 Eylül Pazartesi günü saat 10.00’da açıklanacak.

Ağustos enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? İşte TÜİK enflasyon açıklama tarihi - 3

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 4 Eylül Pazartesi günü açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 7,32 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 2,40 ve en yüksek yüzde 9,20 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 7,32) göre bir önceki ay yüzde 47,83 olan yıllık enflasyonun yüzde 56,37'ye çıkacağı hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi ağustosta yüzde 61,01'den 65,51'e yükseldi.

Tüketici Fiyat Endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 9,49 artış göstermişti.

Ağustos enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? İşte TÜİK enflasyon açıklama tarihi - 4

TEMMUZ AYINDA ENFLASYON NE KADAR OLMUŞTU?

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Temmuz ayında yıllık %47,83, aylık %9,49 oldu. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Haziran ayında yıllık %38,21, aylık %3,92oldu.

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