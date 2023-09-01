Ağustos enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? İşte TÜİK enflasyon açıklama tarihi
İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre Ağustos ayında perakende fiyatlar önceki aya göre yüzde 8,8 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 74'ü aştı. Öte yandan merak edilen ise Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı genel Ağustos enflasyon rakamları. Peki, Ağustos enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?
2023 Ağustos ayı enflasyon rakamlarına yönelik araştırmalar, Eylül ayının başlaması ile gündeme geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ayın ilk günlerinde bir önceki aya ait TEFE-TÜFE verilerini paylaşıyor. Öte yandan Ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlanmıştı. İşte, TÜİK'in enflasyonu açıklayacağı tarih...