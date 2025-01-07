Aile destek ödemeleri bitti mi, son ödeme ne zaman? Aile destek ödemelerinde son durum
Aile Destek Programı Aralık ayı ödemelerinden son durum destekten faydalanan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Haziran ayında sona ermesi planlanan program, alınan kararla yıl sonuna kadar uzatılmıştı. Peki, Aile destek ödemeleri bitti mi, son ödeme ne zaman?
Son olarak geçtiğimiz haziran ayında uzatılan Aile Destek Programı'nda sona gelindi. 2 yıldır devam eden Aile Destek Paketi programı kapsamındaki ödemelerin son tarihi için 2024 yıl sonu işaret edilmişti.