Aile destek ödemeleri bitti mi, son ödeme ne zaman? Aile destek ödemelerinde son durum

Aile Destek Programı Aralık ayı ödemelerinden son durum destekten faydalanan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Haziran ayında sona ermesi planlanan program, alınan kararla yıl sonuna kadar uzatılmıştı. Peki, Aile destek ödemeleri bitti mi, son ödeme ne zaman?

Aile destek ödemeleri bitti mi, son ödeme ne zaman? Aile destek ödemelerinde son durum - 1

Son olarak geçtiğimiz haziran ayında uzatılan Aile Destek Programı'nda sona gelindi. 2 yıldır devam eden Aile Destek Paketi programı kapsamındaki ödemelerin son tarihi için 2024 yıl sonu işaret edilmişti.

NTVPARA HABERLERİ

Aile destek ödemeleri bitti mi, son ödeme ne zaman? Aile destek ödemelerinde son durum - 2

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Aile Destek Programı ödemeleri yıl sonuna kadar uzatılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile Destek Programı'nın uzatıldığını belirterek, şunları söylemişti

"2 yıldır uyguladığımız destek programımızı, sosyal devlet vasfımızın bir gereği olarak 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz"


Aile destek ödemeleri bitti mi, son ödeme ne zaman? Aile destek ödemelerinde son durum - 3

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması göz önüne alındığında aile destek ödemeleri ocak ayında son kez yatacak.

Aile destek ödemeleri bitti mi, son ödeme ne zaman? Aile destek ödemelerinde son durum - 4

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILACAK MI?

2025 yılında aile destek ödemelerinin devam edip etmeyeceğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Aile Destek Programı ödemeleri, aylık olarak hazırlanan ödeme listeleri çerçevesinde merkezi olarak yapılmaktadır.

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