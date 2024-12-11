Aile Destek Ödemeleri ne zaman bitecek? Destek ödemeleri uzatılacak mı?

Aralık ayı Aile Destek Ödemelerinin gerçekleşmesi ardından gözler uygulamanın sona ereceği tarihe verildi. 12 ay süreyle 2022 yılında başlatılan Aile Destek ödemeleri bu yılın sonuna kadar uzatılmıştı. Peki, Aile Destek Programı ödemesi ne zaman bitecek, uzatılacak mı?

Aile Destek Ödemeleri ne zaman bitecek? Destek ödemeleri uzatılacak mı? - 1

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2022 yılında başlatılan Aile Destek Programı'nın ilk olarak 12 ay süreceği belirtilmişti. Ancak geçtiğimiz yılın temmuz ayında 1 yıl daha uzatılmasına karar verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yılın temmuz ayında bitmesi planlanan Aile Destek ödemelerinin yıl sonuna kadar devam edeceğini açıkladı.

NTVPARA HABERLERİ

Aile Destek Ödemeleri ne zaman bitecek? Destek ödemeleri uzatılacak mı? - 2

2025 yılına yaklaşırken Aile Destek Programı ödemelerinden faydalanan vatandaşlar destek yardımının devam edip etmeyeceğini araştırıyor.  Peki, Aile Destek Ödemesi ne zaman bitecek?

Aile Destek Ödemeleri ne zaman bitecek? Destek ödemeleri uzatılacak mı? - 3

TOPLAM 106,8 MİLYAR DESTEK SAĞLANDI

Türkiye Aile Destek Programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla 2022’de dönemsel olarak başlatılmıştı. Ocak ayında yapılacak ödemenin ardından sona ermesi planlanan program kapsamında bugüne kadar hanelere toplam 106,8 milyar lira destek sağlandı.


Aile Destek Ödemeleri ne zaman bitecek? Destek ödemeleri uzatılacak mı? - 4

Yeni bir düzenleme gelmemesi durumunda Aile Destek Ödemeleri ocak ayında son kez gerçekleşmiş olacak.

DAHA FAZLA GÖSTER