Aile Destek Ödemeleri ne zaman bitecek? Destek ödemeleri uzatılacak mı?
Aralık ayı Aile Destek Ödemelerinin gerçekleşmesi ardından gözler uygulamanın sona ereceği tarihe verildi. 12 ay süreyle 2022 yılında başlatılan Aile Destek ödemeleri bu yılın sonuna kadar uzatılmıştı. Peki, Aile Destek Programı ödemesi ne zaman bitecek, uzatılacak mı?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2022 yılında başlatılan Aile Destek Programı'nın ilk olarak 12 ay süreceği belirtilmişti. Ancak geçtiğimiz yılın temmuz ayında 1 yıl daha uzatılmasına karar verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yılın temmuz ayında bitmesi planlanan Aile Destek ödemelerinin yıl sonuna kadar devam edeceğini açıkladı.