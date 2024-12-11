Aile Destek Ödemeleri ne zaman bitecek? Destek ödemeleri uzatılacak mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2022 yılında başlatılan Aile Destek Programı'nın ilk olarak 12 ay süreceği belirtilmişti. Ancak geçtiğimiz yılın temmuz ayında 1 yıl daha uzatılmasına karar verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yılın temmuz ayında bitmesi planlanan Aile Destek ödemelerinin yıl sonuna kadar devam edeceğini açıkladı.