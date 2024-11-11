Aile Destek Ödemeleri ne zaman sona erecek? Aile Destek Paketi'nde son tarih yaklaşıyor
Yılın son günlerine yaklaşırken aile destek parası ödemelerinin sona ereceği tarihle ilgili araştırmalar hız kazandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Aile Destek Programı ihtiyaç sahibi ailelere 12 aylık süreyle ödenmek üzere başlatılmıştı. Peki, Aile Destek Ödemeleri ne zaman sona erecek?
Yılın son günlerinde Aile Destek Programı kapsamında her ay düzenli olarak yapılan ödemelerin son tarihi merak konusu oldu.