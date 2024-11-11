Aile Destek Ödemeleri ne zaman sona erecek? Aile Destek Paketi'nde son tarih yaklaşıyor

Yılın son günlerine yaklaşırken aile destek parası ödemelerinin sona ereceği tarihle ilgili araştırmalar hız kazandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Aile Destek Programı ihtiyaç sahibi ailelere 12 aylık süreyle ödenmek üzere başlatılmıştı. Peki, Aile Destek Ödemeleri ne zaman sona erecek?

Aile Destek Ödemeleri ne zaman sona erecek? Aile Destek Paketi'nde son tarih yaklaşıyor - 1

Yılın son günlerinde Aile Destek Programı kapsamında her ay düzenli olarak yapılan ödemelerin son tarihi merak konusu oldu.

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Aile Destek Ödemeleri ne zaman sona erecek? Aile Destek Paketi'nde son tarih yaklaşıyor - 2

YIL SONUNA KADAR UZATILDI

Aile Destek Programı ödemeleri yıl sonuna kadar uzatılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile Destek Programı'nın uzatıldığını belirterek, şunları söylemişti

"2 yıldır uyguladığımız destek programımızı, sosyal devlet vasfımızın bir gereği olarak 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz"

Aile Destek Ödemeleri ne zaman sona erecek? Aile Destek Paketi'nde son tarih yaklaşıyor - 3

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması göz önüne alındığında aile destek ödemeleri aralık ayında son kez yatacak.

Aile Destek Ödemeleri ne zaman sona erecek? Aile Destek Paketi'nde son tarih yaklaşıyor - 4

2025 yılında aile destek ödemelerinin devam edip etmeyeceğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Aile Destek Ödemeleri ne zaman sona erecek? Aile Destek Paketi'nde son tarih yaklaşıyor - 5

Aile Destek Programı ödemeleri, aylık olarak hazırlanan ödeme listeleri çerçevesinde merkezi olarak yapılmaktadır.

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