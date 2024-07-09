Aile Destek ödemeleri uzatıldı mı, son ödeme ne zaman yapılacak?

Son olarak geçtiğimiz haziran ayında uzatılan Aile Destek Programı'nda sona gelindi. Yapılan açıklamaya göre, 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecek.