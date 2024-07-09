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Aile Destek ödemeleri uzatıldı mı, son ödeme ne zaman yapılacak?

Geçtiğimiz yıl alınan kararla Aile Destek Programı süresinin 2024 temmuz ayında sonlandırılması planlanmıştı. Ödemeden faydalananların gündeminde uzatma kararı olup olmayacağı var. Hane içi gelir durumuna göre farklılık gösteren aile destek ödemeleri uygulaması 2022 yılında başlatılmıştı. Peki, Aile Destek ödemeleri uzatıldı mı, son ödeme ne zaman yapılacak?

Aile Destek ödemeleri uzatıldı mı, son ödeme ne zaman yapılacak? - 1

Son olarak geçtiğimiz haziran ayında uzatılan Aile Destek Programı'nda sona gelindi. Yapılan açıklamaya göre, 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecek.

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Aile Destek ödemeleri uzatıldı mı, son ödeme ne zaman yapılacak? - 2

Aile Destek programı ödemelerinin uzatılmasına yönelik herhangi bir açıklama gelmedi. Yeni bir uzatma kararı alınmaması durumunda program, haziran ödemelerinin temmuz ayında yapılması ile sonlanacak.

Aile Destek ödemeleri uzatıldı mı, son ödeme ne zaman yapılacak? - 3

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile Destek Programı ödemeleri her ayın 15-31'i arasında hesaplara yatıyor.


Aile Destek ödemeleri uzatıldı mı, son ödeme ne zaman yapılacak? - 4

AİLE DESTEK ÖDEMESİ YATTI MI?

e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapan vatandaşlar, ödemelerine ilişkin bilgi edinebiliyor.

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