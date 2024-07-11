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Aile Destek ödemeleri yattı mı? Bakan Göktaş duyurdu

Türkiye Aile Destek Programı haziran ayı ödemelerine ilişkin açıklama geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ödemelere ilişkin açıklaamda bulundu. Peki, Aile Destek ödemeleri yattı mı?

Aile Destek ödemeleri yattı mı? Bakan Göktaş duyurdu - 1

Aile destek ödemelerinin yatırılacağı tarih, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından açıklandı. Göktaş 11 Temmuz 2024 itibariyle Aile Destek programı kapsamındaki ödemelerin hesaplara yatmaya başladığını duyurdu.

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Aile Destek ödemeleri yattı mı? Bakan Göktaş duyurdu - 2

AİLE DESTEK ÖDEMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırmaya başladıklarını belirterek ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 4 milyar TL ödeme yapacaklarını duyurdu.


Aile Destek ödemeleri yattı mı? Bakan Göktaş duyurdu - 3

Kimseyi geride bırakmayan bir sosyal hizmet anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımları sürdürdüklerini kaydeden Bakan Göktaş, “Büyüyen ve gelişen ülkemizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda Türkiye Aile Destek Programı’nda bu ayki ödemeyle birlikte bugüne kadar hanelere toplam 80,4 milyar TL destek sağlamış olacağız” dedi.

Bakan Göktaş, düzenli sosyal yardımlardan yararlanan hanelerin yanı sıra herhangi bir dezavantajı olmaması nedeniyle düzenli sosyal yardım alamayan haneleri de yalnızca gelir kriteri üzerinden Türkiye Aile Destek Programı’na dâhil ettiklerini hatırlattı.

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını kaydeden Bakan Göktaş, “İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi hanelerimize bu ay toplam 4 milyar TL ödeme yapacağız” diye konuştu.

Aile Destek ödemeleri yattı mı? Bakan Göktaş duyurdu - 4


Bakanlık olarak gelişen ve değişen hayat koşullarını göz önünde bulundurarak sosyal yardım programlarının etkinliğini artırdıklarının altını çizen Bakan Göktaş, “Bu kapsamda sosyal yardımlarımızı bütüncül bir şekilde uyguluyoruz. Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil hizmet prensibiyle toplumun tüm kesimlerine arz odaklı ve erişilebilir hizmet ağımız ile ulaşıyoruz” diye konuştu.

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