Aile Destek Ödemeleri yattı mı? Bakan Göktaş'tan "aile destek ödemelerine" ilişkin açıklama
Aile destek ödemelerinin gerçekleştirileceği tarih, hak sahibi olan vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerine ilişkin açıklama yaptı. Göktaş, Aile Destek ödemelerine ilişkin tarih verdi. Peki, Aile Destek Ödemeleri yattı mı? Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak?
Aile Destek Ödemeleri'ne ilişkin beklenen açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre, destek ödemeleri 10 Ekim itibariyle başladı. Aile Destek Programı kapsamında ailelere yapılacak ödemeler hanede kişi başına düşen aylık gelire göre belirleniyor. Aile Destek Programı ödemeleri genellikle , ayın 10'u ile 25'i arasında gerçekleştiriliyor.