Aile Destek Ödemeleri yattı mı? Bakan Göktaş'tan "aile destek ödemelerine" ilişkin açıklama

Bakan Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı’nda bu ayki ödemeyle birlikte hanelere toplam 99,6 milyar TL destek sağladıklarını belirterek, gelişen ve değişen hayat koşullarını göz önünde bulundurarak sosyal yardım programlarının etkinliğini artırdıklarının söyledi. Bakan Göktaş, "Bu kapsamda sosyal yardımlarımızı bütüncül bir şekilde uyguluyoruz. Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil hizmet prensibiyle toplumun tüm kesimlerine arz odaklı ve erişilebilir hizmet ağımız ile ulaşıyoruz" ifadelerini kullandı.