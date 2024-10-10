Aile Destek Ödemeleri yattı mı? Bakan Göktaş'tan "aile destek ödemelerine" ilişkin açıklama

Aile destek ödemelerinin gerçekleştirileceği tarih, hak sahibi olan vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerine ilişkin açıklama yaptı. Göktaş, Aile Destek ödemelerine ilişkin tarih verdi. Peki, Aile Destek Ödemeleri yattı mı? Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak?

Aile Destek Ödemeleri yattı mı? Bakan Göktaş'tan "aile destek ödemelerine" ilişkin açıklama - 1

Aile Destek Ödemeleri'ne ilişkin beklenen açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre, destek ödemeleri 10 Ekim itibariyle başladı. Aile Destek Programı kapsamında ailelere yapılacak ödemeler hanede kişi başına düşen aylık gelire göre belirleniyor. Aile Destek Programı ödemeleri genellikle , ayın 10'u ile 25'i arasında gerçekleştiriliyor.

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Aile Destek Ödemeleri yattı mı? Bakan Göktaş'tan "aile destek ödemelerine" ilişkin açıklama - 2

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin bugün (10 Ekim 2024) itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandığını belirterek, ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 3,7 milyar TL ödeme yapacaklarını açıkladı.

Aile Destek Ödemeleri yattı mı? Bakan Göktaş'tan "aile destek ödemelerine" ilişkin açıklama - 3

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, 'Kimseyi geride bırakmayan bir sosyal hizmet' anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımları sürdürdüklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye Aile Destek Programı uygulamasının bu yılın sonuna kadar uzatıldığını belirten Bakan Göktaş, program kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını ifade etti. Hayata geçirdikleri projelerle ihtiyaç sahibi hanelerin yanında olmaya devam edeceklerini aktaran Bakan Göktaş, "Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini, bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 3,7 milyar TL ödeme yapacağız" dedi.


Aile Destek Ödemeleri yattı mı? Bakan Göktaş'tan "aile destek ödemelerine" ilişkin açıklama - 4

Bakan Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı’nda bu ayki ödemeyle birlikte hanelere toplam 99,6 milyar TL destek sağladıklarını belirterek, gelişen ve değişen hayat koşullarını göz önünde bulundurarak sosyal yardım programlarının etkinliğini artırdıklarının söyledi. Bakan Göktaş, "Bu kapsamda sosyal yardımlarımızı bütüncül bir şekilde uyguluyoruz. Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil hizmet prensibiyle toplumun tüm kesimlerine arz odaklı ve erişilebilir hizmet ağımız ile ulaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

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