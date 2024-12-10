Aile Destek Ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Bakan Göktaş duyurdu

Aile destek ödemelerinin gerçekleştirileceği tarih, destekden faydalanan vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerine ilişkin açıklama yaptı. Göktaş, Aile Destek ödemelerine ilişkin tarih verdi. Peki, Aile Destek Ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Aile Destek Ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Bakan Göktaş duyurdu - 1

Aralık ayı Aile Destek Ödemeleri'ne ilişkin beklenen açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre, destek ödemeleri 10 Aralık itibariyle başladı. Aile Destek Programı kapsamında ailelere yapılacak ödemeler hanede kişi başına düşen aylık gelire göre belirleniyor.

NTVPARA HABERLERİ

Aile Destek Ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Bakan Göktaş duyurdu - 2

ARALIK AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Aile Destek Ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Bakan Göktaş duyurdu - 3

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "'Türkiye Aile Destek Programı' ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 3,6 milyar lira ödeme yapacağız" dedi.

Bakan Göktaş, yazılı açıklama ile kimseyi geride bırakmayan bir sosyal hizmet anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımları sürdürdüklerini belirtti. 'Türkiye Aile Destek Programı'nın halihazırda uygulanan en kapsamlı sosyal destek uygulaması olduğunu vurgulayan Göktaş, program kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını kaydetti. İhtiyaç sahibi hanelerin yanında olmaya devam ettiklerinin altını çizen Göktaş, "'Türkiye Aile Destek Programı' ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 3,6 milyar lira ödeme yapacağız. Bu ayki ödemeyle birlikte 'Türkiye Aile Destek Programı'nda bugüne kadar hanelere toplam 106,8 milyar lira destek sağlamış olduk" dedi.

Aile Destek Ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Bakan Göktaş duyurdu - 4

2022 YILINDA BAŞLAMIŞTI

Gelişen ve değişen hayat koşullarını göz önünde bulundurarak sosyal yardım programlarının etkinliğini artırdıklarını bildiren Göktaş, "Bu kapsamda sosyal yardımlarımızı bütüncül bir şekilde uyguluyoruz. Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil hizmet prensibiyle toplumun tüm kesimlerine arz odaklı ve erişilebilir hizmet ağımız ile ulaşıyoruz" açıklamasında bulundu. 'Türkiye Aile Destek Programı', Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla 2022'de dönemsel olarak başlatıldı. Ocak ayında yapılacak ödemenin ardından sona ermesi planlanan program kapsamında bugüne kadar hanelere toplam 106,8 milyar lira destek sağlandı.

Aile Destek Ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Bakan Göktaş duyurdu - 5

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Aile Destek Programı kapsamında ödemeler 2022 yılında başlamıştı. Temmuz 2024'te sona eren aile destek ödemesi yardımının yıl sonuna kadar devam edeceği açıklanmıştı. Yeni bir düzenleme gelmemesi durumunda Aile Destek Ödemeleri ocak ayında son kez gerçekleşmiş olacak.

DAHA FAZLA GÖSTER