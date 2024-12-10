Aile Destek Ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Bakan Göktaş duyurdu

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "'Türkiye Aile Destek Programı' ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 3,6 milyar lira ödeme yapacağız" dedi.



Bakan Göktaş, yazılı açıklama ile kimseyi geride bırakmayan bir sosyal hizmet anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımları sürdürdüklerini belirtti. 'Türkiye Aile Destek Programı'nın halihazırda uygulanan en kapsamlı sosyal destek uygulaması olduğunu vurgulayan Göktaş, program kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını kaydetti. İhtiyaç sahibi hanelerin yanında olmaya devam ettiklerinin altını çizen Göktaş, "'Türkiye Aile Destek Programı' ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 3,6 milyar lira ödeme yapacağız. Bu ayki ödemeyle birlikte 'Türkiye Aile Destek Programı'nda bugüne kadar hanelere toplam 106,8 milyar lira destek sağlamış olduk" dedi.