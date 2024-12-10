Aile Destek Ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Bakan Göktaş duyurdu
Aile destek ödemelerinin gerçekleştirileceği tarih, destekden faydalanan vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerine ilişkin açıklama yaptı. Göktaş, Aile Destek ödemelerine ilişkin tarih verdi. Peki, Aile Destek Ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?
Aralık ayı Aile Destek Ödemeleri'ne ilişkin beklenen açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre, destek ödemeleri 10 Aralık itibariyle başladı. Aile Destek Programı kapsamında ailelere yapılacak ödemeler hanede kişi başına düşen aylık gelire göre belirleniyor.