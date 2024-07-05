Aile Destek ödemesi bitti mi, uzatıldı mı? (Aile Destek Programı ödemelerinde tarih)

İhtiyaç sahibi ailelere 12 ay boyunca destek sağlayan Aile Destek Programı, süresi temmuz ayında dolacak. Daha önce bir kez uzatılan Aile Destek Programı 2022 yılında başlatılmıştı. Uygulamanın bir kez daha uzatılıp uzatılmayacağını merak eden ihtiyaç sahipleri yapılan açıklamaları yakından takip ediyor.