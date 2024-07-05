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Aile Destek ödemesi bitti mi, uzatıldı mı? (Aile Destek Programı ödemelerinde tarih)

Aile destek ödemeleri son ödeme tarihi hak sahipleri tarafından araştırılıyor. İki yıldır devam eden uygulamadan yararlanan vatandaşlar, yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, Aile Destek ödemesi bitti mi, uzatıldı mı?

Aile Destek ödemesi bitti mi, uzatıldı mı? (Aile Destek Programı ödemelerinde tarih) - 1

İhtiyaç sahibi ailelere 12 ay boyunca destek sağlayan Aile Destek Programı, süresi temmuz ayında dolacak. Daha önce bir kez uzatılan Aile Destek Programı 2022 yılında başlatılmıştı. Uygulamanın bir kez daha uzatılıp uzatılmayacağını merak eden ihtiyaç sahipleri yapılan açıklamaları yakından takip ediyor.

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Aile Destek ödemesi bitti mi, uzatıldı mı? (Aile Destek Programı ödemelerinde tarih) - 2

SON ÖDEME İÇİN TEMMUZ AYI İŞARET EDİLDİ

Yapılan açıklamaya göre, 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecek.

Aile Destek ödemesi bitti mi, uzatıldı mı? (Aile Destek Programı ödemelerinde tarih) - 3

Eğer bir uzatma kararı alınmazsa, aile destek programı kapsamındaki ödemelerin son kez 2024 Temmuz ayında yapılması öngörülüyor

Aile Destek ödemesi bitti mi, uzatıldı mı? (Aile Destek Programı ödemelerinde tarih) - 4

HAZİRAN AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile Destek Programı kapsamında ailelere yapılacak ödemeler hanede kişi başına düşen aylık gelire göre belirleniyor. Aile Destek Programı Haziran ödemelerinin, ayın 15'i ile 31'i arasında yapılması bekleniyor. Haziran ayı Aile Destek ödemelerinin ay ortasında yatması öngörülüyor.

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