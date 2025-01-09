Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı? Aile Destek Ödemesi ne zaman bitecek?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 850 ila 1.250 TL arasında yaptığı aile destek ödemelerinin ne zamana kadar devam edeceği, 2025 yılında da sürüp sürmeyeceği araştırılıyor. Söz konusu destek ödemelerini alan vatandaşlar, bu kapsamdaki resmi açıklamalara odaklandı. Peki, Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı? Aile Destek Ödemesi ne zaman bitecek?
Aile Destek Programı ödemelerinin 2025 yılında devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2025 yılını ‘Aile Yılı’ ilan ettiklerini açıklamıştı. Ardından ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile Yılı'nda vatandaşlarımızın hayatına doğrudan dokunacak müjdelerimiz olacak" demişti. İşte, Aile Destek Ödemesi hakkında son bilgiler...