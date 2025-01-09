Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı? Aile Destek Ödemesi ne zaman bitecek?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 850 ila 1.250 TL arasında yaptığı aile destek ödemelerinin ne zamana kadar devam edeceği, 2025 yılında da sürüp sürmeyeceği araştırılıyor. Söz konusu destek ödemelerini alan vatandaşlar, bu kapsamdaki resmi açıklamalara odaklandı. Peki, Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı? Aile Destek Ödemesi ne zaman bitecek?

Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı? Aile Destek Ödemesi ne zaman bitecek? - 1

Aile Destek Programı ödemelerinin 2025 yılında devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2025 yılını ‘Aile Yılı’ ilan ettiklerini açıklamıştı. Ardından ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile Yılı'nda vatandaşlarımızın hayatına doğrudan dokunacak müjdelerimiz olacak" demişti. İşte, Aile Destek Ödemesi hakkında son bilgiler...

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Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı? Aile Destek Ödemesi ne zaman bitecek? - 2

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTECEK?


Aile Destek Programı ödemeleri yıl sonuna kadar uzatılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile Destek Programı'nın uzatıldığını belirterek, şunları söylemişti

"2 yıldır uyguladığımız destek programımızı, sosyal devlet vasfımızın bir gereği olarak 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması göz önüne alındığında aile destek ödemeleri ocak ayında son kez yatacak.

Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı? Aile Destek Ödemesi ne zaman bitecek? - 3

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILACAK MI?

2025 yılında aile destek ödemelerinin devam edip etmeyeceğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Bu ksapmda resmi açıklamalar gelince haberimizde yer vereceğiz.

Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı? Aile Destek Ödemesi ne zaman bitecek? - 4

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MÜJDELERİ AÇIKLAYACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025’in aile yılı ilan edildiğini açıkladı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı’nda vatandaşların hayatına doğrudan dokunacak müjdeler açıklanacağını söyledi.

Göktaş, ayrıntıların 13 Ocak’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını ifade etti.

Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında aile destek ödemeleriyle ilgili beklenen müjdeli haber gelebilir.

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