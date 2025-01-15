Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı? Aile Destek Ödemesi ne zaman bitecek?

Aile Destek Programı ödemelerinin 2025 yılında devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2025 yılını ‘Aile Yılı’ ilan ettiklerini açıklamıştı. Ardından ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile Yılı'nda vatandaşlarımızın hayatına doğrudan dokunacak müjdelerimiz olacak" demişti. Peki, Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı? Aile Destek Ödemesi ne zaman bitecek?

Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı? Aile Destek Ödemesi ne zaman bitecek? - 1

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 850 ila 1.250 TL arasında yaptığı aile destek ödemelerinin ne zamana kadar devam edeceği, 2025 yılında da sürüp sürmeyeceği araştırılıyor. Söz konusu destek ödemelerini alan vatandaşlar, bu kapsamdaki resmi açıklamalara odaklandı.

NTVPARA HABERLERİ

Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı? Aile Destek Ödemesi ne zaman bitecek? - 2

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Aile Destek Programı'nın süreli olması nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasına gerek olmadan otomatik sonlandığını bildirdi.

Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı? Aile Destek Ödemesi ne zaman bitecek? - 3

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ DEVAM EDECEK Mİ?

Yapılan açıklamada; " Program süreli olduğu için Bakan imzasına gerek olmadan otomatik olarak sonlanmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamanın yapılması zaruri hale gelmiştir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Aile Destek Programı, 2022 yılı Haziran ayında geçici süreli olarak başlatılan ve öngörülen sürede doğal olarak sona eren bir programdır. Hazine ve Maliye Bakanımızın programın sonlandırılmasına yönelik herhangi bir talimatı bulunmamaktadır. Bu çerçevede basında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

2025 yılı bütçemiz kuşatıcı sosyal destek sistemine kaynak aktaran ve toplumun her kesimini gözeten bir bütçedir.

Engelli kardeşlerimizden 65 yaş üstü büyüklerimize, sosyal güvencesi olmayanlardan aile birliğini korumaya ve dar gelirli aileleri desteklemeye kadar geniş bir perspektifle sosyal yardımlarımızı sürdürüyoruz.

2025 yılında sosyal yardım harcamaları için ayırdığımız kaynağı 651 milyar TL’ye çıkardık. 2002’de milli gelirin yüzde 0,4’ü olan sosyal yardım harcamalarını 2025 yılında yüzde 1,1’e yükselttik.

Son dönemde, teyit edilmeden, kamuoyunda algı oluşturma amacıyla bilinçli bir şekilde yayılan bu tür haberlere itibar edilmemesi ve vatandaşlarımızın bu tür kasıtlı ve yanıltıcı haberlere karşı daha dikkatli olması büyük önem taşımaktadır. Kamuoyunu bu tür asılsız haberler karşısında duyarlı ve dikkatli olmaya da davet ediyoruz." denildi.

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