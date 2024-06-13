Aile Destek Programı ne zaman bitiyor, uzatılacak mı? 2024 Aile Destek Ödemelerinde son durum
Aile Destek Programı ödemeleri Kurban Bayramı dolayısıyla öne çekildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin, Kurban Bayramı dolayısıyla öne çekerek bugün itibarıyla hesaplara yatırılacağını duyurdu. Pek çok vatandaş da söz konusu sosyal yardım ödemelerinin ne zaman sona ereceğini öğrenmek istiyor. Peki, Aile Destek Programı ne zaman bitiyor, uzatılacak mı?
Her ay düzenli olarak ihtiyaç sahibi ailelerin faydalandığı aile destek ödemelerinin son tarihi, destek almaya hak kazanan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 12 aylık ödeme döneminin sonuna gelinmesiyle birlikte aile destek programıyla ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, 2024 Aile Destek Ödemelerinde son durum...