Aile Destek Programı'na ilişkin açıklama geldi: Aile destek ödemeleri bitti mi? Program uzatıldı mı?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 850 ila bin 250 TL arasında yaptığı aile destek ödemelerinin 2025 yılında devam edip etmeyeceği bir süredir merak ediliyordu. Beklenen açıklama Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan geldi. Peki, aile destek ödemeleri bitti mi? Aile Destek Programı uzatıldı mı?
Aile Destek Programı ödemeleri yıl sonuna kadar uzatılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile Destek Programı'nın uzatıldığını belirterek, şunları söylemişti: "2 yıldır uyguladığımız destek programımızı, sosyal devlet vasfımızın bir gereği olarak 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz." Belirtilen sürenin dolması ardından gözler yeni açıklamalara çevrildi. Destekten faydalanan vatandaşların, "Aile destek ödemeleri bitti mi? Program uzatıldı mı?" sorularına yanıt geldi.