Aile Destek Programı'na ilişkin açıklama geldi: Aile destek ödemeleri bitti mi? Program uzatıldı mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 850 ila bin 250 TL arasında yaptığı aile destek ödemelerinin 2025 yılında devam edip etmeyeceği bir süredir merak ediliyordu. Beklenen açıklama Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan geldi. Peki, aile destek ödemeleri bitti mi? Aile Destek Programı uzatıldı mı?

Aile Destek Programı'na ilişkin açıklama geldi: Aile destek ödemeleri bitti mi? Program uzatıldı mı? - 1

Aile Destek Programı ödemeleri yıl sonuna kadar uzatılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile Destek Programı'nın uzatıldığını belirterek, şunları söylemişti: "2 yıldır uyguladığımız destek programımızı, sosyal devlet vasfımızın bir gereği olarak 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz." Belirtilen sürenin dolması ardından gözler yeni açıklamalara çevrildi. Destekten faydalanan vatandaşların, "Aile destek ödemeleri bitti mi? Program uzatıldı mı?" sorularına yanıt geldi.

NTVPARA HABERLERİ

Aile Destek Programı'na ilişkin açıklama geldi: Aile destek ödemeleri bitti mi? Program uzatıldı mı? - 2

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Aile Destek Programı'nın süreli olması nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasına gerek olmadan otomatik sonlandığını bildirdi.

Aile Destek Programı'na ilişkin açıklama geldi: Aile destek ödemeleri bitti mi? Program uzatıldı mı? - 3

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ DEVAM EDECEK Mİ

Yapılan açıklamada; " Program süreli olduğu için Bakan imzasına gerek olmadan otomatik olarak sonlanmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamanın yapılması zaruri hale gelmiştir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Aile Destek Programı, 2022 yılı Haziran ayında geçici süreli olarak başlatılan ve öngörülen sürede doğal olarak sona eren bir programdır. Hazine ve Maliye Bakanımızın programın sonlandırılmasına yönelik herhangi bir talimatı bulunmamaktadır. Bu çerçevede basında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

2025 yılı bütçemiz kuşatıcı sosyal destek sistemine kaynak aktaran ve toplumun her kesimini gözeten bir bütçedir.

Engelli kardeşlerimizden 65 yaş üstü büyüklerimize, sosyal güvencesi olmayanlardan aile birliğini korumaya ve dar gelirli aileleri desteklemeye kadar geniş bir perspektifle sosyal yardımlarımızı sürdürüyoruz.


Aile Destek Programı'na ilişkin açıklama geldi: Aile destek ödemeleri bitti mi? Program uzatıldı mı? - 4

2025 yılında sosyal yardım harcamaları için ayırdığımız kaynağı 651 milyar TL’ye çıkardık. 2002’de milli gelirin yüzde 0,4’ü olan sosyal yardım harcamalarını 2025 yılında yüzde 1,1’e yükselttik.


Aile Destek Programı'na ilişkin açıklama geldi: Aile destek ödemeleri bitti mi? Program uzatıldı mı? - 5

Son dönemde, teyit edilmeden, kamuoyunda algı oluşturma amacıyla bilinçli bir şekilde yayılan bu tür haberlere itibar edilmemesi ve vatandaşlarımızın bu tür kasıtlı ve yanıltıcı haberlere karşı daha dikkatli olması büyük önem taşımaktadır. Kamuoyunu bu tür asılsız haberler karşısında duyarlı ve dikkatli olmaya da davet ediyoruz." denildi.

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