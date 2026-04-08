Akaryakıt fiyatları 8 Nisan 2026: Benzin ve motorin ne kadar oldu, zam mı geldi? Güncel pompa fiyatları
08.04.2026 09:08
Aydın Kayar
Sürücülerin gözü sabah saatlerinden itibaren tabelalara kilitlendi. 8 Nisan 2026 Çarşamba günü akaryakıt istasyonlarında fiyatlar yeniden güncellendi. Brent petrol varil fiyatındaki hareketlilik, gece saatlerinden itibaren pompalara yansıdı. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin ve motorin fiyat listesi.
Nisan ayının ikinci haftasına girerken, küresel piyasalardaki enerji hareketliliği Türkiye'deki akaryakıt istasyonlarını da etkisi altına almaya devam ediyor. 8 Nisan 2026 sabahı itibarıyla araç sahipleri, "Depoyu kaç liraya dolduracağım?" sorusuna yanıt arıyor.
Özellikle Brent petrolün varil fiyatındaki dalgalanmalar sonrası güncellenen rakamlar, büyükşehirlerde farklılık gösteriyor. Peki, bugün benzin ve motorin (mazot) litre fiyatı ne kadar oldu? İşte il il güncel akaryakıt fiyatları.
8 NİSAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul (Avrupa):
Benzin: 63.25 TL/LT
Motorin: 85.29 TL/LT
LPG: 34.99 TL/LT
İstanbul (Anadolu):
Benzin: 63.10 TL/LT
Motorin: 85.14 TL/LT
LPG: 34.39 TL/LT
Ankara:
Benzin: 64.22 TL/LT
Motorin: 86.42 TL/LT
LPG: 34.87 TL/LT
İzmir:
Benzin: 64.50 TL/LT
Motorin: 86.70 TL/LT
LPG: 34.79 TL/LT