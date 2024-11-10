Akaryakıt istasyonlarına yakın takip: Bakan Mehmet Şimşek'ten işletmelere 1 Ocak uyarısı
Akaryakıt ve LPG istasyonları, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yakın takibinde yer alıyor. Bakanlık, yılın 10 ayında akaryakıt ve LPG istasyonlarında 4 bin 475 mükellefi ve 53 bin 396 pompada bulunan 293 bin 966 tabancayı denetledi. Bu sektöre yönelik denetim altyapısını da güçlendiren bakanlık, son olarak yılbaşından itibaren ticari araçların akaryakıt alımını takip etmek için Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’ni zorunlu hale getirdi. Akaryakıt istasyonu işleten mükelleflerin yıl sonuna kadar en az bir pompa ünitesini sisteme uyumlu hale getirmesi gerektiğini söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Akaryakıt istasyonlarının, bu sistemin kurulması ve işletilmesi sürecinde gereken her türlü desteği vermesi önem taşıyor.” dedi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, saha denetimleri ve yapılan mevzuat düzenlemeleriyle akaryakıt piyasasını yakın takibe aldı.
Bakanlık tarafından duyurulan vergi borçluları listesinde çok sayıda akaryakıt firmasının yer alması, bu sektördeki kayıt dışılığın önlenmesi amacıyla yürütülen mücadelenin önemini ortaya koydu.
Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, Gelir İdaresi Başkanlığı, ilgili kurumlarla işbirliği halinde akaryakıt piyasasındaki kayıt dışılıkla mücadele için pek çok adım attı.