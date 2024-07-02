Akaryakıtta yeni dönem: 2025'ten itibaren zorunlu olacak
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS), akaryakıt alan araçların plakalarını otomatik olarak tanıyarak fiş ve faturalarda bu bilginin yer almasını sağlayacak ve plakaların manuel girişinden kaynaklanan usulsüz fatura uygulamasının önüne geçecek. Vergi mükelleflerinin de 2025'ten itibaren akaryakıt harcamalarını gider gösterebilmeleri için kullandıkları araçlara taşıt tanıma birimlerini bu yıl içinde taktırmaları gerekecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın akaryakıt sektöründe usulsüz fatura kullanımının önüne geçmek ve vergi kaybını engellemek için geliştirdiği yerli ve milli sistem olan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nin (UTTS) tüm altyapı çalışmaları tamamlandı.