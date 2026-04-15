Altın fiyatları yükseldi düğünlerde altın yerine para dönemi başladı
15.04.2026 10:18
İHA
Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş, vatandaşın taktığı takıya yansıyarak gelenekleri de ciddi boyutta değiştirdi.
Bahar aylarının gelmesiyle de düğün sezonu yaklaştı. Altın fiyatlarındaki yükseliş ise düğünlerde takılan takıya yansıdı. Geçmiş yıllarda tam ve yarım altına ilgi yoğunken, şimdi ise tüketici gram ve yarım gram altına yöneliyor. Genç çiftler ise takı alışverişlerinde işçilik maliyeti yüksek setler yerine, günlük kullanıma uygun minimalist tasarımları tercih ederken; yatırımcılar ise işçiliksiz bilezikleri tercih ediyor.
Kuyumcu esnafı İlhan Zorer, piyasada yaşanan bu değişimi, artan fiyatların sektöre etkilerini ve yeni dönem alışkanlıklarını anlattı.
GURBETÇİLERİN AÇILIŞIYLA PİYASADA HAREKETLENME BEKLENİYOR
Zorer, geçen yıla göre takı maliyetlerinde yüzde 60 ila yüzde 80 arasında artış yaşandığını belirtti. Altın fiyatlarının düşmesini bekleyenler altın alışverişlerini son ana bıraktığını söyleyen Zorer, elden taksit veya fiyat sabitleme gibi ödeme modellerinin tekrar uygulanmaya başladığına dikkat çekti.
Vatandaşlar için çeyrek altın takmanın cep yakan bir noktaya geldiğini ifade eden Zorer, artık takı sandıklarında altının yerini nakit paranın aldığını anlatırken "Gurbetçi vatandaşların sezon açılışıyla birlikte piyasayı hareketlendirmesini bekliyoruz" dedi.
SAHTE ALTIN ÜRETİMİ VAKALARI ARTTI
Altın fiyatlarının yükselmesiyle birlikte merdiven altı üretim ve altında sahtecilik vakalarının arttığını söyleyen Zorer, tüketicinin artık altının ağırlığına ve sesine bakarak gerçek olup olmadığını ayırt etmesinin çok zor olduğunu ifade etti. Kuyumcu esnafı, alınan ürünün sertifikasına ve esnafa güvenilirliğe dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Zorel, modern kuyumcuların XRF cihazları ile altının saflık derecesini saniyeler içinde ölçerek güvenli işlem yaptığını kaydetti.
"SERTİFİKASIZ ÜRÜN ALMAYIN"
Piyasadaki sahtecilik olaylarına karşı konuşan Zorer, şu ifadelerle vatandaşları uyardı:
"Eğer piyasadan çok daha ucuzsa o ürün kesinlikle altın değildir. Sertifikasız ürün almayın. İnternet üzerindeki inanılmaz indirimlere kanmayın. Düğün takılarınızı bozdurmadan önce mutlaka güvenilir bir ekspertizden, odaya kayıtlı kuyumculardan destek alın"