Altın, gümüş, bakır. Hepsi rekor kırdı, işte son durum

Altın, ons başına 5 bin 598 doların üzerindeki rekor kıran yükselişini sürdürerek, ABD dolarındaki devam eden zayıflık ve artan ekonomik ve jeopolitik belirsizlik ortamında yeni bir zirveye ulaştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın doların dört yıllık en düşük seviyelerine gerilemesini küçümsemesi ve devam eden gümrük vergisi tehditlerine ve Federal Rezerv'in bağımsızlığına yönelik yenilenen eleştirilere rağmen para birimi zayıflığına tolerans gösterdiğini belirtmesi, ivme kazandırdı.

Bu arada, Fed, güçlü ekonomik aktivite ve erken işgücü piyasası istikrarını gerekçe göstererek, beklendiği gibi faiz oranlarını sabit tuttu, ancak yüksek enflasyon ve belirsiz bir görünüme dikkat çekti. İki yetkili, yılın ilerleyen dönemlerinde gevşeme beklentilerini koruyarak, derhal bir indirimden yana olduklarını belirtti.

ABD'nin İran'a karşı olası askeri harekât uyarıları ve bölgedeki büyük bir ABD deniz gücünün "gerekirse hızla ve şiddetle" harekete geçmeye hazır olduğu yönündeki açıklamalarının ardından jeopolitik riskler yüksek kalmaya devam ediyor. Kazançlar ayrıca mali kaygılar, güçlü merkez bankası alımları ve sürekli ETF girişleriyle desteklendi.

ONS ALTIN

Ons altın güne 5 bin 381 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 5 bin 378 dolar, en yüksek de 5 bin 598 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 5 bin 544 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 7 bin 508 liradan başladı. Gün içinde en düşük 7 bin 506 lira, en yüksek de 8 bin 806 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 7 bin 735 liradan alıcı buluyor.