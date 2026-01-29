Altın, gümüş, bakır. Hepsi rekor kırdı, işte son durum
29.01.2026 07:22
Burak Taşçı
ABD Başkanı Donald Trump finans dünyasını şekillendirmeye devam ediyor. ABD'nin Ortadoğu'dan Grönland'a kadar birçok bölge için tehdit oluşturması parayı güvenli limanlara çekiyor.
Altın, ons başına 5 bin 598 doların üzerindeki rekor kıran yükselişini sürdürerek, ABD dolarındaki devam eden zayıflık ve artan ekonomik ve jeopolitik belirsizlik ortamında yeni bir zirveye ulaştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın doların dört yıllık en düşük seviyelerine gerilemesini küçümsemesi ve devam eden gümrük vergisi tehditlerine ve Federal Rezerv'in bağımsızlığına yönelik yenilenen eleştirilere rağmen para birimi zayıflığına tolerans gösterdiğini belirtmesi, ivme kazandırdı.
Bu arada, Fed, güçlü ekonomik aktivite ve erken işgücü piyasası istikrarını gerekçe göstererek, beklendiği gibi faiz oranlarını sabit tuttu, ancak yüksek enflasyon ve belirsiz bir görünüme dikkat çekti. İki yetkili, yılın ilerleyen dönemlerinde gevşeme beklentilerini koruyarak, derhal bir indirimden yana olduklarını belirtti.
ABD'nin İran'a karşı olası askeri harekât uyarıları ve bölgedeki büyük bir ABD deniz gücünün "gerekirse hızla ve şiddetle" harekete geçmeye hazır olduğu yönündeki açıklamalarının ardından jeopolitik riskler yüksek kalmaya devam ediyor. Kazançlar ayrıca mali kaygılar, güçlü merkez bankası alımları ve sürekli ETF girişleriyle desteklendi.
ONS ALTIN
Ons altın güne 5 bin 381 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 5 bin 378 dolar, en yüksek de 5 bin 598 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 5 bin 544 dolardan işlem geçiyor.
GRAM ALTIN
Gram altın güne 7 bin 508 liradan başladı. Gün içinde en düşük 7 bin 506 lira, en yüksek de 8 bin 806 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 7 bin 735 liradan alıcı buluyor.
GÜMÜŞ YENİDEN ZİRVEDE
Gümüş, ons başına 119doların üzerine çıkarak yeni bir rekor kırdı ve yıl başından bu yana yüzde 60'ın üzerinde yükselişini sürdürdü. Ekonomik ve jeopolitik belirsizlik ortamında güvenli liman talebi güçlü kalmaya devam etti. Ortadoğu gerilimlerinden küresel ticaret sürtüşmelerine kadar riskler yüksek kaldı; ABD seçimleri öncesinde yenilenen korumacılık söylemi, gümrük vergileri, tedarik zinciri aksamaları ve enflasyonist baskılar konusundaki endişeleri artırdı. Olası bir hükümet kapanmasının önemli veri açıklamalarını geciktirebileceği korkusu da piyasa duyarlılığını daha da olumsuz etkiledi. Bu arada, yenilenebilir enerji ve elektronik sektörlerinden gelen güçlü endüstriyel talep, arzı daraltmaya devam ederek, Fed'in temkinli duruşuna rağmen gümüşün yukarı yönlü ivmesini güçlendirdi.
ONS GÜMÜŞ
Ons gümüş güne 116,5 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 115,2 dolar, en yüksek de 119,4 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 117,3 dolardan işlem geçiyor.
GRAM GÜMÜŞ
Gram gümüş güne 163,19 liradan başladı. Gün içinde en düşük 161,3 lira, en yüksek de 167,2 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 164,2 liradan alıcı buluyor.
PLATİN DE REKOR KIRIYOR
Platin vadeli işlemleri, süregelen arz kısıtlamaları ve güçlü yatırımcı talebinin fiyatları desteklemeye devam etmesiyle, rekor seviyelere doğru ilerleyerek ons başına yaklaşık 2 bin 700 dolara yükseldi. Yatırımlardaki artış, platinin sınırlı pazar büyüklüğünü ve nispeten düşük fiyatını yansıtıyor; bu da mütevazı fiziksel alımların bile piyasayı keskin bir şekilde hareket ettirebileceği anlamına geliyor. Yapısal yıllık arz açığı önemli bir faktör olmaya devam ediyor; küresel üretimin yaklaşık yüzde 70'ini oluşturan Güney Afrika üretimi, yetersiz yatırım ve lojistik sorunlarından kaynaklanan zorluklarla karşı karşıya. ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile bir ticaret anlaşması yapması durumunda, bir diğer büyük üretici olan Kanada'nın yüzde 100 gümrük vergisiyle karşı karşıya kalabileceği göz önüne alındığında, arz riskleri daha da artabilir. Avrupa Birliği'nin 2035'e kadar geçerli olan içten yanmalı motor yasağını kaldırmasıyla birlikte, otomotiv sektöründe katalitik konvertörlere olan talep güçlü kalmaya devam ediyor. Süregelen dolar zayıflığı da genel olarak değerli metallere olan talebi destekledi.
BAKIR TARİHİ YÜKSEK SEVİYEDE
Jeopolitik ve ticaret belirsizlikleri ile doların ani düşüşü yatırımcıları tedirgin ederken, bakır vadeli işlemleri yüzde 5 artarak pound başına 6,2 doların üzerine çıktı ve rekor seviyelere ulaştı. Son gelişmelerde, ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı Washington ile bir ticaret anlaşması yapmadığı takdirde Haziran ayında emrettiği saldırıdan çok daha şiddetli askeri saldırılarla tehdit etti. Trump'ın diğer ülkelere yönelik gümrük vergisi tehditleri, doların zayıflığına karşı görünürdeki kayıtsızlığıyla birleşince, metallere olan talebi daha da artırdı. Bakır ayrıca, özellikle küresel olarak yenilenebilir enerjiye ve yapay zekaya geçişin tetiklediği güçlü endüstriyel talep ve tekrarlayan arz sıkıntısıyla da destekleniyor. Bu arada, Şanghay, Londra ve New York'taki bakır stokları son haftalarda artarak toplamda 900 bin tonun üzerine çıktı.