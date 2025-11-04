Altın için yeni tavsiye. 6 bin lirayı aşar mı?
Standard Chartered, altındaki geri çekilmeyi alım fırsatı olarak görürken, 4 bin 500 dolar hedefini korudu.
Standard Chartered Bank, altın fiyatlarının 4 bin dolar seviyesine kadar yaklaşmasını, yatırımcılar için piyasaya yeniden girme şansı olarak değerlendiriyor ve "Düşüşü Satın Al" stratejisini öneriyor. Banka, altının ana yükseliş itici güçlerinin sağlam durduğunu belirterek 12 aylık fiyat hedefini 4 bin 500 dolar olarak korudu. Altının onsunun 4 bin 500 doları aşması halinde güncel dolar kuru 42,07 lira seviyelerinde kalırsa gram altının 6 bin lirayı aşması bekleniyor.