Altın için yeni tavsiye. 6 bin lirayı aşar mı?

Standard Chartered analistleri, piyasadaki "normalleşmenin" birkaç hafta sürebileceğini öngörse de, altın için güçlü teknik destek seviyelerinin 3 bin 945 dolar ile 4 bin 60 dolar aralığında olduğunu belirtiyor. Bu geri çekilmenin portföye altın eklemek için bir fırsat olduğunu vurgulayan banka, projeksiyonlarını sürdürerek altının 12 ay içinde 4 bin 500 dolara ulaşacağını tahmin ediyor.