Altın rekorun kıyısında, gümüş rekor kırdı

Altın, ons başına yaklaşık 4 bin 472 dolara geriledi ancak jeopolitik belirsizlik ve ABD'nin faiz indirimlerine ilişkin beklentilerle desteklenerek rekor seviyesine yakın kaldı. ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile barış görüşmelerinde "çok ilerleme kaydedildiğini" ancak bir anlaşmanın haftalar sürebileceğini söyledi.

Zelenski ayrıca, çerçeve üzerinde yüzde 90 oranında anlaşmaya varıldığını ve ABD-Ukrayna güvenlik garantilerinin tamamen çözüldüğünü ekledi. Bununla birlikte, Donbas bölgesinin toprak kontrolü de dahil olmak üzere önemli sorunlar devam ediyor. Belirsizliği artıran diğer faktörler arasında devam eden Orta Doğu gerilimleri ve ABD-Venezuela arasındaki artan sürtüşmeler yer alıyor.

Bu arada, piyasalar şimdi gelecek yıl iki faiz indirimi beklentisiyle, faiz oranlarının gelecekteki seyrine ilişkin ek ipuçları için bu haftaki FOMC tutanaklarını bekliyor. Altın, merkez bankası alımları ve sürekli ETF girişleriyle desteklenerek bu yıl yüzde 70'in üzerinde değer kazandı ve 1979'dan bu yana en güçlü yıllık kazancına doğru ilerliyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 544 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 472 dolar, en yüksek de 4 bin 549 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 514 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 253 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 173 lira, en yüksek de 6 bin 278 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 230 liradan alıcı buluyor.