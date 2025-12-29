Altın rekorun kıyısında, gümüş rekor kırdı
29.12.2025 07:49
Burak Taşçı
Değerli metalleri etkileyecek gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Hem finansal hem de jeopolitik gelişmeler değerli metallerde fiyat değişikliklerine neden oluyor.
Altın, ons başına yaklaşık 4 bin 472 dolara geriledi ancak jeopolitik belirsizlik ve ABD'nin faiz indirimlerine ilişkin beklentilerle desteklenerek rekor seviyesine yakın kaldı. ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile barış görüşmelerinde "çok ilerleme kaydedildiğini" ancak bir anlaşmanın haftalar sürebileceğini söyledi.
Zelenski ayrıca, çerçeve üzerinde yüzde 90 oranında anlaşmaya varıldığını ve ABD-Ukrayna güvenlik garantilerinin tamamen çözüldüğünü ekledi. Bununla birlikte, Donbas bölgesinin toprak kontrolü de dahil olmak üzere önemli sorunlar devam ediyor. Belirsizliği artıran diğer faktörler arasında devam eden Orta Doğu gerilimleri ve ABD-Venezuela arasındaki artan sürtüşmeler yer alıyor.
Bu arada, piyasalar şimdi gelecek yıl iki faiz indirimi beklentisiyle, faiz oranlarının gelecekteki seyrine ilişkin ek ipuçları için bu haftaki FOMC tutanaklarını bekliyor. Altın, merkez bankası alımları ve sürekli ETF girişleriyle desteklenerek bu yıl yüzde 70'in üzerinde değer kazandı ve 1979'dan bu yana en güçlü yıllık kazancına doğru ilerliyor.
ONS ALTIN
Ons altın güne 4 bin 544 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 472 dolar, en yüksek de 4 bin 549 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 514 dolardan işlem geçiyor.
GRAM ALTIN
Gram altın güne 6 bin 253 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 173 lira, en yüksek de 6 bin 278 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 230 liradan alıcı buluyor.
GÜMÜŞ TARİHİ YÜKSEK SEVİYEDE
Gümüş, yıl sonu 84 dolarlık yeni bir rekor seviyeye ulaşmasının ardından yaşanan kar satışları nedeniyle hafif gerilese de yeniden toparlanma gösterdi. Yatırımcılar ayrıca, Geri çekilmeye rağmen, gümüş, spekülatif girişler, Ekim ayındaki kısa pozisyon sıkıştırmasının ardından devam eden arz aksamaları, merkez bankası alımları, ETF girişleri ve ABD faiz indirimleri ile desteklenerek 2025 yılında yaklaşık yüzde 166'lık bir kazanç elde etme yolunda ilerliyor; piyasalar 2026'da daha fazla gevşeme bekliyor.
ONS GÜMÜŞ
Ons gümüş güne 79,21 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 75,08 dolar, en yüksek de 84,02 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 79,88 dolardan işlem geçiyor.
GRAM GÜMÜŞ
Gram gümüş güne 109 liradan başladı. Gün içinde en düşük 103 lira, en yüksek de 115 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 110 liradan alıcı buluyor.
DOLAR GÜÇSÜZ SEYREDİYOR
Dolar endeksi 98 seviyesinin altına gerileyerek, tatil nedeniyle işlem hacminin azalması ve piyasaların gelecek yıl faiz indirimlerini fiyatlandırmasıyla Ekim başından bu yana en düşük seviyesine yakın yatay seyretti. Yatırımcılar hala 2026'da iki faiz indirimi daha bekliyor, ancak Federal Rezerv yetkilileri izlenecek yol konusunda bölünmüş durumda ve çoğunluk sadece tek bir ek indirim öngörüyor. Piyasalar ayrıca yeni Fed Başkanı'nı da yakından takip edecek; ABD Başkanı Donald Trump'ın 2026 başlarında Powell'ın halefini açıklaması bekleniyor ve bu hamlenin faiz indirimi görünümünü etkilemesi muhtemel. Yatırımcılar şimdi para politikası konusunda daha fazla bilgi için Salı günü açıklanacak olan FOMC tutanaklarına yöneliyor. Dolar, Trump'ın agresif gümrük tarifesi politikaları ve Fed'in bağımsızlığına yönelik tehditler nedeniyle 2025 yılında yıllık yüzde 9'dan fazla kayıp yaşama yolunda ilerliyor; bu, 2017'den bu yana en sert düşüş olacak.
Dolar şu sıralar 42,9292 liradan işlem geçiyor.
BAKIR REKOR KIRDI
Bakır vadeli işlemleri, küresel arzın daralması ve ABD dolarının değer kaybetmesiyle pound başına 5,8 dolara yükselerek yeni rekor seviyelere ulaştı. Londra Metal Borsası vadeli işlemleri, Şanghay ve New York'taki güçlü yükselişleri takip ederek ton başına 12 bin 960 dolara ulaştı. Bu yükseliş, altın, gümüş ve platinin de yükselişe geçmesiyle birlikte, arz aksamaları, jeopolitik belirsizlik ve piyasa oynaklığıyla geçen bir yılı taçlandıran değerli metallerdeki geniş çaplı kazançlarla aynı zamana denk geldi. Küresel enerji dönüşümü nedeniyle bakır talebinin uzun vadede güçlü kalması bekleniyor; New York fiyatları yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 42 arttı. ABD'deki önceki gümrük vergisi endişeleri ve Amerikan depolarına devam eden metal girişleri arz baskısını artırırken, son dönemdeki dolar zayıflığı emtiaları alıcılar için daha cazip hale getirdi. Freeport-McMoRan, Southern Copper ve BHP dahil olmak üzere ABD'li madencilik şirketleri bu yükselişten faydalanarak Cuma günkü seansı daha yüksek seviyelerde kapattı.