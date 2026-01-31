Altın ve gümüş durmuyor, piyasalar hareketli. Küçük yatırımcı ne yapmalı?

31.01.2026 08:38

NTV - Haber Merkezi

Piyasalardaki hareketlilik sürerken özellikle küçük yatırımcının kafası biraz karışık. "Tasarrufları nasıl değerlendirmek gerek?" sorusuna uzmandan rehberlik edecek öneriler... Haber: Sana Kiper Sıtacı

Haftanın ilk 4 gününde çok sert yükselen altın doların değer kazanmasıyla birlikte düşüşe geçti.

 

Bu süreçte bin lira artan gram altında fiyat sadece bir günde yüzde 10'dan fazla kayıp yaşayarak hafta başındaki seviyenin de altına indi.

 

Gümüşteki kayıp ise yüzde 30'dan fazla.

Piyasalardaki hareketlilik sürerken küçük yatırımcının kafasında ise "Nasıl davranmalıyım?" sorusu hakim. Kulaktan dolma bilgilerle ya da tanıdık yatırım tavsiyeleriyle yatırım yapmak ise en büyük yanlış.

Ekonomist Beste Uyanık, konuya ilişkin bilgiler verdi. Yükselişin tekrar devam edeceğini dile getiren Uyanık, "Çünkü altın puslu havayı sever. O yüzden hala altın ve gümüşün devrindeyiz." dedi.

 

Uyanık, vatandaşların tanımadığı bir enstrümana yatırım yapmaması gerektiğini ve yüzde 100 parayı tek bir yatırım aracına yatırılmamasının önemini vurguladı.

Tasarrufun ilk gelen parayla yapılması gerektiğini ifade eden Uyanık, "Harcanan parayla tasarruf yapılmaz." dedi.

