Altın ve gümüş geriledi, yatırımcılar tedirgin

Altın fiyatları, yatırımcıların bir önceki seansta bir haftadan fazla süredir görülen en yüksek seviyeye çıktıktan sonra kar realizasyonu yapmasıyla ons başına 4 bin 987 doların altına düştü. Piyasanın dikkati şimdi, özellikle Federal Rezerv'in faiz politikasını şekillendirebilecek olan tarım dışı istihdam raporu ve enflasyon verileri gibi önemli ABD ekonomik verilerine kaydı.

Pazartesi günü, Beyaz Saray ekonomi danışmanı Kevin Hassett, azalan nüfus nedeniyle önümüzdeki aylarda iş büyümesinin yavaşlamasının muhtemel olduğunu belirtti. Piyasalar şu anda bu yıl en az iki faiz indirimi bekliyor ve bu da daha gevşek para politikası beklentilerini genel olarak altın için destekleyici kılıyor.

Resmi sektör talebi de güçlü kalmaya devam ediyor. Çin Merkez Bankası Ocak ayında altın alımlarını on beşinci ay üst üste uzattı. Ayrıca, jeopolitik riskler güvenli liman talebini desteklemeye devam ediyor. Son görüşmelerde ilerleme işaretlerine rağmen ABD ve İran arasındaki gerilimler devam ediyor ve Washington, ABD bayraklı gemileri İran sularından uzak durmaları konusunda uyarıyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 5 bin 81 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 987 dolar, en yüksek de 5 bin 83 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 5 bin 26 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 7 bin 121 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 991 lira, en yüksek de 7 bin 123 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 7 bin 48 liradan alıcı buluyor.