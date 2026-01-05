Altın ve gümüş riskten besleniyor

Altın fiyatları ons başına 4 bin 400 doların üzerine çıkarak yüzde 1'den fazla yükseldi ve Cuma günkü kazanımlarını sürdürdü. ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmesinin ardından artan jeopolitik gerilimler, yatırımcıları güvenli liman varlıklarına yönlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumartesi günü sürpriz bir askeri operasyonla Maduro'yu yakaladıktan sonra Washington'ın Venezuela'yı geçici olarak "yöneteceğini" söyleyerek ülkenin gelecekteki liderliği konusundaki belirsizliği derinleştirdi.

Bu arada, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin petrol ablukası yoluyla değişim için baskı yapacağını ancak ülkeyi doğrudan yönetmeyeceğini söyledi. Yatırımcılar ayrıca bu hafta, özellikle Cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam verileri olmak üzere, ABD'nin önemli ekonomik verilerini yakından takip ediyor; bu veriler ABD faiz oranlarının gidişatı hakkında daha fazla ipucu verebilir. Altın, güçlü güvenli liman talebi, ABD para politikası gevşemesi, güçlü merkez bankası alımları ve ETF girişleri sayesinde geçen yılı 1979'dan bu yana en güçlü yıllık kazancıyla tamamladı.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 353 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 343 dolar, en yüksek de 4 bin 420 dolar seviyesini gördü.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 5 bin 992 liradan başladı. Gün içinde en düşük 5 bin 992 lira, en yüksek de 6 bin 116 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 95 liradan alıcı buluyor.