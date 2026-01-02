Altın ve gümüş yeni yıla ivmeyle başladı

Altın, 2026 yılının ilk işlem gününde ons başına yaklaşık 4 bin 378 dolara yükselerek, son kırk yılı aşkın süredir en güçlü yıllık performansından gelen yükseliş ivmesini sürdürdü. Ons altın, geçen yıl yaklaşık yüzde 65 değer kazandı, gram altın ise yüzde 100 oranında yükselmişti. Bu artışta ABD'nin küresel çapta uyguladığı kapsamlı gümrük vergileri, ABD'nin borçlanma maliyetlerinin düşeceği beklentisi, süregelen jeopolitik belirsizlik, merkez bankalarının sürekli alımları ve altın destekli borsa yatırım fonlarına (ETF) yeniden girişler etkili oldu.

Bu haftanın başlarında, FOMC'nin Aralık ayı toplantısının tutanakları, enflasyonun düşmeye devam etmesi durumunda para politikasını gevşetmeye yönelik politika yapıcılar arasında artan bir açıklık gösterdi. Ancak yetkililer potansiyel faiz indirimlerinin zamanlaması ve kapsamı konusunda bölünmüş durumda kaldı. Jeopolitik cephede ise ABD, Venezuela'nın petrol ticaretine karşı yaptırımlarını yakın zamanda artırırken, Rusya-Ukrayna'nın yeni yıl döneminde Karadeniz limanlarını ve önemli enerji altyapısını hedef alan yenilenen grevleri dikkat çekti.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 329 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 324 dolar, en yüksek de 4 bin 378 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 375 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 5 bin 970 liradan başladı. Gün içinde en düşük 5 bin 970 lira, en yüksek de 6 bin 55 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 50 liradan alıcı buluyor.