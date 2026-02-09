Altın ve gümüş yeniden güç kazandı

Altın fiyatları ons başına 5 bin 20 dolara doğru yüzde 1 artarak bir haftadan fazla süredir en yüksek seviyesine ulaştı.

Bu artış, yatırımcıların ABD'nin önemli ekonomik verilerini beklediği ve bu verilerin Federal Rezerv'in faiz oranı görünümüne ilişkin daha net bilgiler sunabileceği beklentisiyle, ABD dolarının zayıflamasıyla desteklendi.

Çarşamba günü açıklanması beklenen ve işgücü piyasasında istikrar işaretleri göstermesi beklenen Ocak ayı istihdam raporu ile Cuma günü açıklanacak enflasyon verileri yakından takip edilecek.

Değerli metal ayrıca Japonya'daki siyasi gelişmelerden de destek buldu. Japonua Başbakanı Sanae Takaichi'nin ezici zaferi, daha gevşek mali politika beklentilerini güçlendirdi ve yen üzerinde aşağı yönlü baskının devam etmesine neden oldu. Buna ek olarak, Çin Merkez Bankası Ocak ayında altın alımlarını 15'inci ay üst üste uzatarak kurumsal talebin devam ettiğini gösterdi. Jeopolitik cephede ise piyasalar, her iki tarafın da gerilimi azaltmak ve askeri bir çatışmayı önlemek için bu hafta görüşmelere devam etme konusunda anlaştığı ABD-İran görüşmelerini yakından takip ediyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 898 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 965 dolar, en yüksek de 5 bin 46 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 5 bin 15 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 955 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 942 lira, en yüksek de 7 bin 75 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 7 bin 34 liradan alıcı buluyor.