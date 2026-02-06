Altın ve gümüşte dalgalı seyir, işte son durum

Altın, ons başına yaklaşık 4 bin 840 dolara yükselerek, piyasaların artan oynaklıkla mücadele ettiği bir ortamda önceki kayıplarını telafi etti. Geçen haftanın sonlarında başlayan dalgalanmalar devam ederek, metalin Ocak ayında defalarca rekor seviyelere ulaşmasının ardından oluşan satış baskısı nedeniyle yılbaşından bu yana elde ettiği kazanımların çoğunu sildi.

Bu arada, ABD'de Ocak ayında işten çıkarmalar 108 bin 400'e ulaşarak 2009'dan bu yana bu ay için en yüksek seviyeye çıktı, ilk işsizlik başvuruları 231 bine yükseldi ve ADP bordro verileri beklentilerin altında kaldı.

Zayıf işgücü verileri dizisi, piyasaların Haziran ayında ilk hamleyi beklediği bir ortamda, Federal Rezerv'in bu yılın ilerleyen aylarında faiz indirimleri yapacağı beklentilerini güçlendirdi.

Jeopolitik cephede ise Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile diplomatik bir çözümü tercih ettiğini vurgulayarak, üst düzey müzakereler için sabırlı olunacağını ve askeri seçeneklerin de bir olasılık olarak tutulacağını belirtti. Altın, hafta boyunca üst üste ikinci haftalık kaybına doğru ilerlemeye devam etti.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 811 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 655 dolar, en yüksek de 4 bin 871 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 865 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 734 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 528 lira, en yüksek de 6 bin 830 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 821 liradan alıcı buluyor.