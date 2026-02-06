Altın ve gümüşte dalgalı seyir, işte son durum
06.02.2026 08:24
Son Güncelleme: 06.02.2026 08:52
Burak Taşçı
Altın ve gümüş fiyatları hareketli günler geçiriyor. Sert fiyat hareketlerine sahne olan değerli metaller bugün yatay seviyelerde işlem görmeye başladı.
Altın, ons başına yaklaşık 4 bin 840 dolara yükselerek, piyasaların artan oynaklıkla mücadele ettiği bir ortamda önceki kayıplarını telafi etti. Geçen haftanın sonlarında başlayan dalgalanmalar devam ederek, metalin Ocak ayında defalarca rekor seviyelere ulaşmasının ardından oluşan satış baskısı nedeniyle yılbaşından bu yana elde ettiği kazanımların çoğunu sildi.
Bu arada, ABD'de Ocak ayında işten çıkarmalar 108 bin 400'e ulaşarak 2009'dan bu yana bu ay için en yüksek seviyeye çıktı, ilk işsizlik başvuruları 231 bine yükseldi ve ADP bordro verileri beklentilerin altında kaldı.
Zayıf işgücü verileri dizisi, piyasaların Haziran ayında ilk hamleyi beklediği bir ortamda, Federal Rezerv'in bu yılın ilerleyen aylarında faiz indirimleri yapacağı beklentilerini güçlendirdi.
Jeopolitik cephede ise Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile diplomatik bir çözümü tercih ettiğini vurgulayarak, üst düzey müzakereler için sabırlı olunacağını ve askeri seçeneklerin de bir olasılık olarak tutulacağını belirtti. Altın, hafta boyunca üst üste ikinci haftalık kaybına doğru ilerlemeye devam etti.
ONS ALTIN
Ons altın güne 4 bin 811 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 655 dolar, en yüksek de 4 bin 871 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 865 dolardan işlem geçiyor.
GRAM ALTIN
Gram altın güne 6 bin 734 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 528 lira, en yüksek de 6 bin 830 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 821 liradan alıcı buluyor.
GÜMÜŞ SERT DÜŞÜŞ SONRASI YATAYA DÖNDÜ
Gümüş, ons başına yaklaşık 64 dolara kadar yüzde 9,6'lık bir düşüş yaşadıktan sonra, yaygın kaldıraç azaltma ve finans piyasalarındaki artan oynaklık nedeniyle 70 doların üzerine çıkarak toparlandı. Beyaz metal şu anda 29 Ocak'taki zirvesinden yüzde 40'ın üzerinde düşüşte olup, yılın tüm kazanımlarını sildi ve 1980'den bu yana en sert düşüşünü kaydetti.
Gümüş ve diğer değerli metaller, artan jeopolitik riskler, ekonomik belirsizlik ve ABD Merkez Bankası'nın bağımsızlığına ilişkin endişeler nedeniyle güvenli liman talebinin artmasıyla Ocak ayında rekor seviyelere yükselmişti.
Özellikle Çinli yatırımcıların spekülatif alımları, yükselişe köpük kattı ve piyasa duyarlılığının değişmesiyle fiyatları keskin bir geri dönüşe karşı savunmasız bıraktı. Kevin Warsh'ın bir sonraki Fed başkanı olarak atanmasının ardından doların keskin bir şekilde toparlanmasıyla değerli metaller üzerindeki baskı daha da arttı. Warsh, daha şahin bir seçim olarak görülüyordu. Gümüşün oynaklığı, yoğun spekülatif akışların arz-talep temellerini gölgede bırakmasıyla diğer metalleri geride bıraktı.
ONS GÜMÜŞ
Ons gümüş güne 73,61 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 64,09 dolar, en yüksek de 74,28 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 73,82 dolardan işlem geçiyor.
GRAM GÜMÜŞ
Gram gümüş güne 103,1 liradan başladı. Gün içinde en düşük 89,80 lira, en yüksek de 104,05 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 103,4 liradan alıcı buluyor.