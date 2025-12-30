Altın ve gümüşte ne oluyor? Yatırımcılar merak ediyor
30.12.2025 07:59
Burak Taşçı
Altın ve gümüş fiyatları sert hareketlere sahne oldu. Düşüşün ardından hafif yükseliş serisi yeniden başlasa da yatırımcıları gidişatın ne olacağını merak ediyor.
Altın fiyatları, kar alma nedeniyle yüzde 4'ten fazla düşüş yaşadıktan sonra ons başına 4 bin 369 doların üzerine çıktı. Pazartesi günkü satış dalgası, değerli metalin Ekim ayından bu yana en büyük gün içi düşüşünü ve bu yıl tek bir günde keskin bir düşüş yaşadığı ikinci kez oldu. Süregelen jeopolitik belirsizlik ortamında güçlü güvenli liman talebi, daha fazla kaybı sınırlamaya yardımcı oldu. Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'nın Putin'in konutuna yönelik iddia edilen saldırılarının ardından Moskova'nın müzakerelerdeki tutumunu yeniden değerlendireceğini ABD Başkanı Donald Trump'a bildirdiğine dair haberlerin ardından daha da şüphe altına girdi.
Ayrı olarak, Trump, nükleer yeniden yapılanmanın devam etmesi halinde İran'a daha fazla saldırı uyarısında bulunurken, ABD'nin Venezuela'da bir yükleme tesisine saldırdığını da duyurdu. Altın, güçlü merkez bankası alımları, sürekli ETF girişleri ve daha fazla ABD faiz indirimi beklentileriyle de desteklenen yükselişle birlikte, 1979'dan bu yana en büyük yıllık kazancına doğru ilerliyor.
ONS ALTIN
Ons altın güne 4 bin 334 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 323 dolar, en yüksek de 4 bin 369 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 366 dolardan işlem geçiyor.
GRAM ALTIN
Gram altın güne 5 bin 982 liradan başladı. Gün içinde en düşük 5 bin 969 lira, en yüksek de 6 bin 33 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 27 liradan alıcı buluyor.
GÜMÜŞ SERT DÜŞÜŞTEN SONRA TOPARLANDI
Gümüş, dünkü seansta yaşanan yüzde 8'lik düşüşün ardından bugün yüzde 2 civarında artışla 74,6 dolara yükseldi. Bu düşüş, son beş yıldan fazla süredir görülen en sert günlük düşüş oldu ve yatırımcıların agresif kar alma işlemlerinin ardından pozisyonlarını ayarlamasıyla gerçekleşti.
Toparlanma ise, ons başına 80 doların üzerindeki rekor seviyelerden yaşanan sert geri çekilmenin ardından geldi; tatil döneminde azalan likidite, son fiyat dalgalanmalarını daha da artırdı. Pazartesi günkü satış dalgası, CME'nin gümüş vadeli işlemlerinde teminat gereksinimlerini artırma kararıyla daha da şiddetlendi ve kaldıraçlı yatırımcıların fiyatların teknik olarak aşırı gerilmesinin ardından pozisyonlarını azaltmalarına neden oldu. Analistler, düşüşün temel talepteki bir kaymadan ziyade pozisyonların kapatılmasını yansıttığını belirtti. Kısa vadeli oynaklığa rağmen, gümüş yapısal arz kısıtlamalarından ve özellikle güneş enerjisi, elektronik ve veri merkezi altyapısından gelen güçlü endüstriyel talepten destek bulmaya devam ediyor. Bununla birlikte, daha sıkı teminat kuralları, kısa vadede fiyat artışlarını ölçülü tutabilir.
ONS GÜMÜŞ
Ons gümüş güne 72,82 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 71,17 dolar, en yüksek de 74,64 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 74,39 dolardan işlem geçiyor.
GRAM GÜMÜŞ
Gram gümüş güne 100,33 liradan başladı. Gün içinde en düşük 98,05 lira, en yüksek de 102,82 liradan işlem gördü. Şu sıralar 102,49 liradan alıcı buluyor.