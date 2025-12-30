Altın ve gümüşte ne oluyor? Yatırımcılar merak ediyor

Altın fiyatları, kar alma nedeniyle yüzde 4'ten fazla düşüş yaşadıktan sonra ons başına 4 bin 369 doların üzerine çıktı. Pazartesi günkü satış dalgası, değerli metalin Ekim ayından bu yana en büyük gün içi düşüşünü ve bu yıl tek bir günde keskin bir düşüş yaşadığı ikinci kez oldu. Süregelen jeopolitik belirsizlik ortamında güçlü güvenli liman talebi, daha fazla kaybı sınırlamaya yardımcı oldu. Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'nın Putin'in konutuna yönelik iddia edilen saldırılarının ardından Moskova'nın müzakerelerdeki tutumunu yeniden değerlendireceğini ABD Başkanı Donald Trump'a bildirdiğine dair haberlerin ardından daha da şüphe altına girdi.

Ayrı olarak, Trump, nükleer yeniden yapılanmanın devam etmesi halinde İran'a daha fazla saldırı uyarısında bulunurken, ABD'nin Venezuela'da bir yükleme tesisine saldırdığını da duyurdu. Altın, güçlü merkez bankası alımları, sürekli ETF girişleri ve daha fazla ABD faiz indirimi beklentileriyle de desteklenen yükselişle birlikte, 1979'dan bu yana en büyük yıllık kazancına doğru ilerliyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 334 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 323 dolar, en yüksek de 4 bin 369 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 366 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 5 bin 982 liradan başladı. Gün içinde en düşük 5 bin 969 lira, en yüksek de 6 bin 33 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 27 liradan alıcı buluyor.