Altın ve gümüşte sert yükseliş. 46 yıldır böylesi görülmedi

Altın, ons başına 4 bin 525 doları aşarak yeni bir rekor kırdı; bu yükselişin nedeni, Fed'in daha fazla gevşeme politikası izleyeceği beklentisi ve artan jeopolitik gerilimlerdi. ABD ekonomisinin üçüncü çeyrekteki büyümesi sağlamlığını korudu ve GSYİH bir önceki döneme göre daha hızlı büyüdü. Ancak işgücü piyasası verileri, devam eden ancak kademeli olarak yavaşlayan iş yaratımına işaret etti.

Piyasalar, enflasyonun düşmesi ve istihdam koşullarının yumuşamasıyla birlikte 2026'da iki faiz indirimini fiyatlamaya devam ediyor, ancak politika yapıcılar arasında görüş ayrılıkları sürüyor. Bu arada, ABD'nin petrol tankerlerini abluka altına aldığı Venezuela ile ilgili gerilimler, güvenli liman talebini artırdı ve emtia piyasalarında jeopolitik riski yükseltti. Altın, bu yıl yaklaşık yüzde 70 artış gösterdi ve merkez bankalarının sürekli alımları ve altın destekli fonlara istikrarlı girişlerle desteklenerek 1979'dan bu yana en güçlü yıllık kazancına doğru ilerliyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 498 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 471 dolar, en yüksek de 4 bin 525 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 495 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 192 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 160 lira, en yüksek de 6 bin 234 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 193 liradan alıcı buluyor.