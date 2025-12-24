Altın ve gümüşte sert yükseliş. 46 yıldır böylesi görülmedi
24.12.2025 08:18
Burak Taşçı
Altın ve gümüş fiyatları hızlı artış gösterirken sanayide kullanılan diğer değerli metaller de rallisini sürdürüyor.
Altın, ons başına 4 bin 525 doları aşarak yeni bir rekor kırdı; bu yükselişin nedeni, Fed'in daha fazla gevşeme politikası izleyeceği beklentisi ve artan jeopolitik gerilimlerdi. ABD ekonomisinin üçüncü çeyrekteki büyümesi sağlamlığını korudu ve GSYİH bir önceki döneme göre daha hızlı büyüdü. Ancak işgücü piyasası verileri, devam eden ancak kademeli olarak yavaşlayan iş yaratımına işaret etti.
Piyasalar, enflasyonun düşmesi ve istihdam koşullarının yumuşamasıyla birlikte 2026'da iki faiz indirimini fiyatlamaya devam ediyor, ancak politika yapıcılar arasında görüş ayrılıkları sürüyor. Bu arada, ABD'nin petrol tankerlerini abluka altına aldığı Venezuela ile ilgili gerilimler, güvenli liman talebini artırdı ve emtia piyasalarında jeopolitik riski yükseltti. Altın, bu yıl yaklaşık yüzde 70 artış gösterdi ve merkez bankalarının sürekli alımları ve altın destekli fonlara istikrarlı girişlerle desteklenerek 1979'dan bu yana en güçlü yıllık kazancına doğru ilerliyor.
ONS ALTIN
Ons altın güne 4 bin 498 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 471 dolar, en yüksek de 4 bin 525 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 495 dolardan işlem geçiyor.
GRAM ALTIN
Gram altın güne 6 bin 192 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 160 lira, en yüksek de 6 bin 234 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 193 liradan alıcı buluyor.
GÜMÜŞ TARİHİ YÜKSEK SEVİYEDE
Gümüş, ons başına 72,7 doları aşarak, ABD faiz indirimleri beklentileri ve güvenli liman talebiyle desteklenerek üst üste dördüncü seansında yeni bir zirveye ulaştı. Yatırımcılar şu anda, karışık ekonomik göstergelerin Fed'in gevşeme politikalarına ilişkin beklentileri artırmasıyla, gelecek yıl iki faiz indirimi olasılığını fiyatlıyor. Üçüncü çeyrek GSYİH'si yıllık bazda güçlü bir şekilde yüzde 4,3 oranında büyüse de, Aralık ayında tüketici güveninin azalması ve Kasım ayında fabrika üretiminin değişmemesi, önümüzdeki aylarda para politikasının gevşetilebileceği görüşüne katkıda bulundu. Jeopolitik gerilimler de yükselişi destekledi. Yıl başından bu yana gümüş, yapısal arz açığı, güçlü endüstriyel talep ve son zamanlarda ABD için kritik bir mineral olarak belirlenmesi gibi faktörlerin birleşimiyle yaklaşık yüzde 149 oranında yükseldi.
ONS GÜMÜŞ
Ons gümüş güne 71,5 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 71,3 dolar, en yüksek de 72,7 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 72,3 dolardan işlem geçiyor.
GRAM GÜMÜŞ
Gram gümüş güne 98,6 liradan başladı. Gün içinde en düşük 98,48 lira, en yüksek de 100,3 lirayı gördü. Şu sıralar 99,82 liradan alıcı buluyor.
PLATİN DE YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR
Platin vadeli işlemleri, arz darlığı ve güçlü yatırım talebiyle desteklenerek ons başına 2 bin 300 doları aşarak rekor seviyeye ulaştı. Metal, 2017'den bu yana en uzun yükseliş serisini kaydederek 10'uncu ardışık seansında da yükselişini sürdürdü ve bu yıl yüzde 150'nin üzerinde değer kazanarak en az 1987'den bu yana en büyük yıllık artışı kaydetti. ABD depolarında 600 bin ons'tan fazla platin bulunuyor. Tüccarlar, Washington'ın gümrük vergileri veya ticaret kısıtlamaları getirebilecek olan 232'nci Madde soruşturmasının sonucunu bekliyor. Dünyanın en büyük üreticisi Güney Afrika'daki arz aksamaları ise üçüncü yıl üst üste arz açığına katkıda bulundu. Endüstriyel kullanıcılar da yüksek kiralama maliyetleriyle karşı karşıya kalırken, Çin'e yapılan sevkiyatlar güçlü kalmaya devam ediyor ve Guangzhou Vadeli İşlemler Borsası'nda platin vadeli işlemlerinin başlatılmasıyla iyimserlik arttı; burada fiyatlar diğer göstergelerin üzerine çıkarak metal üzerindeki yukarı yönlü baskıyı destekledi.