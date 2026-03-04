Altın fiyatları yükselişe geçti. Yükselişin arkasında ne var, artış ne kadar sürer?
04.03.2026 07:48
Son Güncelleme: 04.03.2026 08:09
Burak Taşçı
Doların güçlenmesi, Fed'den faiz indirimi beklentilerinin ertelenmesi, petrolün sıçrama yapması altın fiyatlarını düşürmüştü. ABD Başkanı Donald Trump'ın dün yaptığı açıklamalarla birlikte altın fiyatları yükselişe geçti.
Altın, Orta Doğu'daki gelişmeleri takip eden yatırımcılar sayesinde, önceki seanstaki kayıplarının bir kısmını telafi ederek ons başına 5 bin 190 doların üzerine çıktı.
ABD-İsrail çatışması beşinci gününe girerken, İsrail dün günü din adamlarının yeni bir Yüksek Lider seçmek için toplandığı bir binaya saldırdı.
ABD Başkanı Donald Trump, saldırıların önceki rejim kadar sorunlu yeni bir İran liderliği getirebileceği endişesini dile getirerek, çatışmanın belirsiz seyrini vurguladı.
HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAN GEÇECEK GEMİLERE ABD GÜVENCESİ
Trump ayrıca, piyasa korkularını hafifletmek için Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol tankerleri ve diğer gemiler için deniz refakatçiliği ve sigorta desteği sözü verdi.
Altın ve diğer metaller, yükselen enerji maliyetlerinin enflasyonu artırabileceği endişesiyle doların güçlenmesiyle Salı günü düşüş göstermişti. Bu da yatırımcıların Federal Rezerv'in politika yolunu yeniden değerlendirmesine yol açmıştı.
ONS ALTIN
Ons altın güne 5 bin 96 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 5 bin 83 dolar, en yüksek de 5 bin 190 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 5 bin 158 dolardan işlem geçiyor.
GRAM ALTIN
Gram altın güne 7 bin 202 liradan başladı. Gün içinde en düşük 7 bin 185 lira, en yüksek de 7 bin 341 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 7 bin 297 liradan alıcı buluyor.
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI
Kapalıçarşı'da gram altın 7 bin 427 liradan, çeyrek altın 12 bin 126 liradan, yarım altın 24 bin 237 liradan, tam altın 48 bin 245 liradan satılıyor.
GÜMÜŞ SERT DÜŞÜŞ SONRASI YÜKSELİYOR
Gümüş fiyatları savaş olmasına rağmen sert fiyat hareketiyle düşüş yaşamıştı. Altına benzer nedenlerden dolayı gümüş fiyatları da yükseliş göstermeye başladı.
Gümüş, son iki seansta yüzde 12'den fazla değer kaybetmişti. Bu düşüşte, yükselen enerji maliyetlerinin enflasyonu körükleyebileceği endişeleri ve yatırımcıların Federal Rezerv'in politika yolunu yeniden değerlendirmesi nedeniyle doların güçlenmesi etkili olmuştu.
ONS GÜMÜŞ
Ons gümüş güne 82,46 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 81,86 dolar, en yüksek de 85,51 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 84,75 dolardan işlem geçiyor.
GRAM GÜMÜŞ
Gram gümüş güne 116,65 liradan başladı. Gün içinde en düşük 115,82 lira, en yüksek de 120,96 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 119,84 liradan alıcı buluyor.