Altın fiyatları yükselişe geçti. Yükselişin arkasında ne var, artış ne kadar sürer?

Altın, Orta Doğu'daki gelişmeleri takip eden yatırımcılar sayesinde, önceki seanstaki kayıplarının bir kısmını telafi ederek ons ​​başına 5 bin 190 doların üzerine çıktı.

ABD-İsrail çatışması beşinci gününe girerken, İsrail dün günü din adamlarının yeni bir Yüksek Lider seçmek için toplandığı bir binaya saldırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, saldırıların önceki rejim kadar sorunlu yeni bir İran liderliği getirebileceği endişesini dile getirerek, çatışmanın belirsiz seyrini vurguladı.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAN GEÇECEK GEMİLERE ABD GÜVENCESİ

Trump ayrıca, piyasa korkularını hafifletmek için Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol tankerleri ve diğer gemiler için deniz refakatçiliği ve sigorta desteği sözü verdi.

Altın ve diğer metaller, yükselen enerji maliyetlerinin enflasyonu artırabileceği endişesiyle doların güçlenmesiyle Salı günü düşüş göstermişti. Bu da yatırımcıların Federal Rezerv'in politika yolunu yeniden değerlendirmesine yol açmıştı.

ONS ALTIN

Ons altın güne 5 bin 96 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 5 bin 83 dolar, en yüksek de 5 bin 190 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 5 bin 158 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 7 bin 202 liradan başladı. Gün içinde en düşük 7 bin 185 lira, en yüksek de 7 bin 341 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 7 bin 297 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da gram altın 7 bin 427 liradan, çeyrek altın 12 bin 126 liradan, yarım altın 24 bin 237 liradan, tam altın 48 bin 245 liradan satılıyor.