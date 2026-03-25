Altın fiyatlarında barış umudu. Yükseliş başladı

Altın, yüzde 2'den fazla yükselerek 4 bin 600 doların hafif üzerine çıktı ve önceki seanstaki kazanımlarını genişletti. Bu yükseliş, ABD'nin İran ile görüşmeler yürüttüğüne dair haberler ve uzun süredir devam eden Orta Doğu çatışmasının sona ermesi umutlarının artmasıyla gerçekleşti.

İsrail medyası, Washington'ın müzakereleri mümkün kılmak için bir aylık ateşkes aradığını belirtirken, New York Times, ABD'nin İran'a çatışmayı çözmek için 15 maddelik bir öneri gönderdiğini bildirdi.

Bu durum, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü hafifletmek için seçenekleri değerlendirirken bölgeye yaklaşık 2 bin asker konuşlandırma emri vermesinin ardından bile iyimserliği artırdı.

Altın, daha önce Mart ayındaki zirvesinden yüzde 25'e kadar düşmüştü; bu düşüş, İran savaşı nedeniyle yükselen enerji fiyatlarının enflasyon endişelerini körüklemesi ve büyük merkez bankalarının bu yıl faiz oranlarını artırabileceği beklentilerini güçlendirmesiyle gerçekleşmişti. Fed yöneticisi Michael Barr, enflasyonla mücadele etmek için merkez bankasının faiz oranlarını bir süre yüksek tutması gerekebileceğini söyledi.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 477 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 456 dolar, en yüksek de 4 bin 601 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 573 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 378 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 353 lira, en yüksek de 6 bin 560 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 521 liradan alıcı buluyor.