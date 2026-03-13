Altın güç kazanamıyor, işte son durum

Altın fiyatları, iki günlük düşüşün ardından ons başına yaklaşık 5 bin 110 dolara yükseldi. Piyasalarda jeopolitik risk primi ile yükselen petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisi arasında bir denge kurulması hedeflendi.

ABD Başkanı Donald Trump ve İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hameney, savaşın 13'üncü gününde meydan okuyucu açıklamalarda bulundu. Trump, İran'ın nükleer silah edinmesini engellemenin ve Orta Doğu'yu tehdit etmenin petrol fiyatları konusundaki endişelerden daha önemli olduğunu söylerken, Hameney, Hürmüz Boğazı'nı fiilen kapalı tutmaya yemin etti ve ABD ve İsrail saldırılarının devam etmesi halinde Tahran'ın ek cepheler açabileceği konusunda uyardı.

Bu durum enerji fiyatlarını yükselterek enflasyon endişelerini daha da artırdı ve Fed'in faiz oranlarını düşüreceği beklentilerini azalttı. Piyasalar, gelecek haftaki toplantıda faiz indirimi olasılığının olmadığını ve yılın ilerleyen aylarında da indirim olasılığının yaklaşık yüzde 70 olduğunu düşünüyor. Altın, art arda iki haftalık kayıp yaşama yolunda ilerliyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 5 bin 75 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 5 bin 72 dolar, en yüksek de 5 bin 128 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 5 bin 110 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 7 bin 208 liradan başladı. Gün içinde en düşük 7 bin 107 lira, en yüksek de 7 bin 286 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 7 bin 258 liradan alıcı buluyor.