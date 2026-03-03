Altın neden rekor kıramıyor? Dolar altını nasıl frenledi?
03.03.2026 07:45
Son Güncelleme: 03.03.2026 07:51
Burak Taşçı
Orta Doğu'daki gerilimin artması, dünyada enerjiye ulaşımın zorlaşması, küresel enflasyonda yükseliş beklentileri gibi birçok nedenden ötürü altın fiyatları istikrarlı yükselişini sürdürüyor. Savaş ortamında rekor kırması beklenen altın, doların diğer para birimleri karşısında güçlenmesi ve enerji fiyatlarında rezerv para olmasından dolayı daha yavaş değerleniyor.
Altın, Ortadoğu'daki artan gerilimlerin güvenli liman talebini güçlendirmesiyle ons başına yaklaşık 5 bin 380 dolara yükselerek beşinci ardışık seansında da yükselişini sürdürdü. Dün ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İran'a tehdit oluşturamayacak hale gelene kadar saldırmaya devam edeceği uyarısında bulunarak, çatışmanın bir ay veya "çok daha uzun" sürebileceğinin sinyalini verdi.
Bu arada İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattığını ilan etti ve kritik enerji koridorundan geçmeye çalışan tüm gemileri hedef alacağı tehdidinde bulundu. Çatışmanın tırmanması petrol fiyatlarını keskin bir şekilde yükselterek ABD'deki enflasyon baskılarıyla ilgili endişeleri artırdı. Bu da Hazine tahvillerinde satış dalgasına yol açtı ve Federal Rezerv'in daha fazla faiz indirimi beklentilerini azalttı.
Piyasalar artık bir sonraki Fed faiz indiriminin daha önce tahmin edilenden daha geç, Eylül ayı civarında olacağını düşünüyor.
ALTIN BEKLENDİĞİ KADAR GÜÇLÜ YÜKSELMEDİ, İŞTE NEDENİ
Altın fiyatları, doların diğer para birimleri karşısında güçlü kalmasıyla birlikte "nakit kraldır" kavramının gerçekliğini ortaya çıkardı. Savaş ortamında altının minimal yükselişler gerçekleştirmesi, hızlı reaksiyonda bulunmaması altın yatırımcılarının beklentilerini karşılamadı. Enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle rezerv para birimi olan dolar, savaş ortamında da güçlü kalmayı sürdürüyor.
ONS ALTIN
Ons altın güne 5 bin 334 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 5 bin 321 dolar, en yüksek de 5 bin 380 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 5 bin 371 dolardan işlem geçiyor.
GRAM ALTIN
Gram altın güne 7 bin 538 liradan başladı. Gün içinde en düşük 7 bin 520 lira, en yüksek de 7 bin 606 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 7 bin 594 liradan alıcı buluyor.
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da gram altın 7 bin 735 lira, çeyrek altın 12 bin 627 lira, yarım altın 25 bin 239 lira, tam altın 50 bin 253 liradan satılıyor.
GÜMÜŞ AŞIRI VOLATİL SEYREDİYOR
Gümüş, dün yaklaşık yüzde 5 değer kaybettikten sonra ons başına 90 doların altında kaldı ve Orta Doğu'daki gerginliğin daha da artma riskine rağmen diğer güvenli liman varlıklarına kıyasla düşük performans göstererek dalgalı seyrini sürdürdü.
ONS GÜMÜŞ
Ons gümüş güne 90,07 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 88,21 dolar, en yüksek de 91,35 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 90,12 dolardan işlem geçiyor.
GRAM GÜMÜŞ
Gram gümüş güne 126,43 liradan başladı. Gün içinde en düşük 123,82 lira, en yüksek de 128,21 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 126,5 liradan alıcı buluyor.
|Altın Türü
|Yön
|Satış
|Değişim
|Saat
|Gram Altın
|7.563,08 TL
|0.36 %
|08:32
|Ons Altın
|5.350,02 TL
|0.32 %
|08:32
|Cumhuriyet Altını
|51.070,28 TL
|-2.50 %
|16:39
|Çeyrek Altın
|12.164,93 TL
|0.31 %
|08:32
|Yarım Altın
|24.329,86 TL
|0.31 %
|08:32
|Tam Altın
|48.584,63 TL
|0.31 %
|08:32
|Reşat Altını
|52.615,56 TL
|-2.50 %
|16:39
|14 Ayar Altın TL/Gr
|4.400,42 TL
|0.35 %
|08:32
|18 Ayar Altın TL/Gr
|5.638,66 TL
|0.35 %
|08:32
|Ata Altın
|50.745,86 TL
|0.35 %
|08:32
|Has Altın
|7.525,51 TL
|0.36 %
|08:32