Altın ve gümüş düşüyor, işte son durum

Altın, ons başına 4 bin 500 doların üzerinde işlem gördü ve ABD ile İran'dan olası barış görüşmeleri konusunda gelen çelişkili açıklamalar finans piyasalarını tedirgin etmeye devam ederken, önceki iki seanstaki kazanımlarını sürdürmekte zorlanıyor. Altın ve gümüş sert düşüşle karşılaştı.

Washington, görüşmelerin devam ettiğini savunurken, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin çatışmayı çözmeyi ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmayı amaçlayan 15 maddelik bir teklifi Pakistan aracılığıyla İran'a gönderdiği bildirildi. Ancak İran, ABD ile görüşme niyetinde olmadığını ve ABD'nin ateşkes teklifini reddedeceğini, bunun yerine stratejik su yolunun egemen kontrolünü de içeren kendi koşullarını öne süreceğini söyledi.

ABD ayrıca Orta Doğu'ya binlerce asker konuşlandırma emri vererek olası bir kara işgali endişelerini artırdı. Altın, bu ay İran savaşıyla bağlantılı olarak yükselen enerji fiyatlarının enflasyon korkularını körüklemesi ve büyük merkez bankaları arasında şahin bir tutum değişikliğine yol açmasıyla yoğun satış baskısıyla karşı karşıya kaldı.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 513 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 413 dolar, en yüksek de 4 bin 543 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 431 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 422 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 297 lira, en yüksek de 6 bin 480 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 308 liradan alıcı buluyor.