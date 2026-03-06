Altın ve gümüş haftalık kayba yöneldi. İşte son rakamlar
06.03.2026 08:02
Burak Taşçı
Altın, ons başına yaklaşık 5 bin 143 dolara yükseldi, ancak daha güçlü ABD doları ve daha yüksek Hazine tahvil getirilerinin jeopolitik risk primini dengelemesiyle beş haftanın ardından ilk haftalık düşüşünü yaşama yolunda ilerlemeye devam etti.
Devam eden Orta Doğu çatışması güvenli liman varlıklarına olan talebi artırırken, petrol fiyatlarını da yükselterek enflasyon endişelerini artırdı ve yatırımcıların Federal Rezerv'in faiz indirimlerine ilişkin bahislerini azaltmasına neden oldu.
Piyasalar artık bu yıl sadece bir faiz indirimi bekliyor. Bu rakam haftanın başlarında iki olarak öngörülüyordu. Son ABD verileri de işsizlik başvurularında düşüş, daha yüksek verimlilik, daha az işten çıkarma ve beklenenden daha hızlı hizmet sektörü büyümesiyle güçlü bir ekonomik ivmeye işaret etti.
Bu arada, ABD-İsrail-İran çatışması yedinci gününe girdi. İran Perşembe günü Körfez genelinde füze ve insansız hava araçları fırlatarak Bahreyn'deki bir petrol rafinerisini vurdu, İsrail ise Tahran'a hava saldırılarına devam etti ve ABD Kuveyt'teki büyükelçiliğindeki faaliyetlerini askıya aldı.
ONS ALTIN
Ons altın güne 5 bin 76 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 5 bin 66 dolar, en yüksek de 5 bin 143 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 132 dolar seviyesinde işlem görüyor.
GRAM ALTIN
Gram altın güne 7 bin 180 liradan başladı. Gün içinde en düşük 7 bin 175 lira, en yüksek de 7 bin 288 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 7 bin 272 liradan alıcı buluyor.
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da gram altın 7 bin 531 lira, çeyrek altın 12 bin 270 lira, yarım altın 24 bin 547 lira, tam altın 48 bin 870 liradan satılıyor.
GÜMÜŞ GÜÇ KAZANAMIYOR
Genel olarak kıymetli metaller piyasasının toparlanmasıyla gümüş ons başına 84 dolara doğru yükseldi, ancak Ortadoğu'daki çatışmanın tırmanması ve enflasyon endişelerinin artması nedeniyle yatırımcıların dolara yönelmesiyle hafta boyunca %10'dan fazla değer kaybetme yolunda ilerlemeye devam etti.
ONS GÜMÜŞ
Ons gümüş güne 82,04 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 81,79 dolar, en yüksek de 85,96 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 85,63 dolardan işlem geçiyor.
GRAM GÜMÜŞ
Gram gümüş güne 115,95 liradan başladı. Gün içinde en düşük 115,61 lira, en yüksek de 121,49 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 121,03 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da ise 125,11 liradan işlem geçiyor.