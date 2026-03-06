Altın ve gümüş haftalık kayba yöneldi. İşte son rakamlar

Devam eden Orta Doğu çatışması güvenli liman varlıklarına olan talebi artırırken, petrol fiyatlarını da yükselterek enflasyon endişelerini artırdı ve yatırımcıların Federal Rezerv'in faiz indirimlerine ilişkin bahislerini azaltmasına neden oldu.

Piyasalar artık bu yıl sadece bir faiz indirimi bekliyor. Bu rakam haftanın başlarında iki olarak öngörülüyordu. Son ABD verileri de işsizlik başvurularında düşüş, daha yüksek verimlilik, daha az işten çıkarma ve beklenenden daha hızlı hizmet sektörü büyümesiyle güçlü bir ekonomik ivmeye işaret etti.

Bu arada, ABD-İsrail-İran çatışması yedinci gününe girdi. İran Perşembe günü Körfez genelinde füze ve insansız hava araçları fırlatarak Bahreyn'deki bir petrol rafinerisini vurdu, İsrail ise Tahran'a hava saldırılarına devam etti ve ABD Kuveyt'teki büyükelçiliğindeki faaliyetlerini askıya aldı.

ONS ALTIN

Ons altın güne 5 bin 76 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 5 bin 66 dolar, en yüksek de 5 bin 143 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 132 dolar seviyesinde işlem görüyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 7 bin 180 liradan başladı. Gün içinde en düşük 7 bin 175 lira, en yüksek de 7 bin 288 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 7 bin 272 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 7 bin 531 lira, çeyrek altın 12 bin 270 lira, yarım altın 24 bin 547 lira, tam altın 48 bin 870 liradan satılıyor.