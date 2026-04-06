Altın ve gümüş yatırımcısı beklemede, ateşkes ihtimali fiyatlanıyor

Altın, ons başına 4 bin 706 dolara doğru yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yeni bir ültimatom vermesi ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmaması halinde enerji santrallerine ve diğer sivil altyapıya yönelik saldırılar uyarısında bulunmasının ardından, İran'ın ABD'nin ateşkes teklifini görüşmesi altın fiyatlarını güçlendirdi. İran, ateşkes teklifini reddetti.

Trump, İran'a "cehennemi" getireceğini söyledi ve Salı gününe kadar süre verdi. Ayrıca Pazartesi günü saat 13:00'te bir basın toplantısı düzenleme planlarını da belirtti. Tahran, son ültimatomu reddetti ve Orta Doğu genelindeki enerji varlıklarına yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Altın, çatışmanın başlamasından bu yana yaklaşık yüzde 12 düşüşte kaldı. Yükselen enerji fiyatları enflasyon endişelerini körükledi ve faiz artırımı beklentilerini güçlendirdi. Metal ayrıca, yatırımcıların diğer piyasalardaki kayıplarını karşılamak için zorunlu tasfiyelere yönelmesiyle geleneksel güvenli liman rolünü yerine getirmekte zorlandı.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 646 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 600 dolar, en yüksek de 4 bin 706 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 686 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 661 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 596 lira, en yüksek de 6 bin 746 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 721 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 6 bin 840 lira, çeyrek altın 11 bin 510 lira, yarım altın 22 bin 919 lira, tam altın ise 45 bin 634 liradan alıcı buluyor.