Altın ve gümüş yatırımcısı beklemede, ateşkes ihtimali fiyatlanıyor
06.04.2026 07:27
Son Güncelleme: 06.04.2026 13:18
Burak Taşçı
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik tehditlerini artırmasıyla altın ve gümüş fiyatları gerilemeye başladı. ABD ve İran arasında ateşkes görüşmeleri devam ediyor.
Altın, ons başına 4 bin 706 dolara doğru yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yeni bir ültimatom vermesi ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmaması halinde enerji santrallerine ve diğer sivil altyapıya yönelik saldırılar uyarısında bulunmasının ardından, İran'ın ABD'nin ateşkes teklifini görüşmesi altın fiyatlarını güçlendirdi. İran, ateşkes teklifini reddetti.
Trump, İran'a "cehennemi" getireceğini söyledi ve Salı gününe kadar süre verdi. Ayrıca Pazartesi günü saat 13:00'te bir basın toplantısı düzenleme planlarını da belirtti. Tahran, son ültimatomu reddetti ve Orta Doğu genelindeki enerji varlıklarına yönelik saldırılarını sürdürüyor.
Altın, çatışmanın başlamasından bu yana yaklaşık yüzde 12 düşüşte kaldı. Yükselen enerji fiyatları enflasyon endişelerini körükledi ve faiz artırımı beklentilerini güçlendirdi. Metal ayrıca, yatırımcıların diğer piyasalardaki kayıplarını karşılamak için zorunlu tasfiyelere yönelmesiyle geleneksel güvenli liman rolünü yerine getirmekte zorlandı.
ONS ALTIN
Ons altın güne 4 bin 646 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 600 dolar, en yüksek de 4 bin 706 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 686 dolardan işlem geçiyor.
GRAM ALTIN
Gram altın güne 6 bin 661 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 596 lira, en yüksek de 6 bin 746 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 721 liradan alıcı buluyor.
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da gram altın 6 bin 840 lira, çeyrek altın 11 bin 510 lira, yarım altın 22 bin 919 lira, tam altın ise 45 bin 634 liradan alıcı buluyor.
GÜMÜŞ ATEŞKES GELİŞMESİYLE YÜKSELDİ
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yeni tehditleri gümüş fiyatları üzerinde olumsuz seyre neden olsa da ateşkese ilişkin adımlar toparlanma meydana getirdi.
Gümüş, çatışmanın başlamasından bu yana yüzde 20'den fazla değer kaybetti. Yükselen enerji fiyatları enflasyon endişelerini körükledi ve faiz artırımı beklentilerini güçlendirdi. Değerli metal ayrıca, yatırımcıların diğer piyasalardaki kayıplarını karşılamak için zorunlu tasfiyelere yönelmesiyle geleneksel güvenli liman rolünü yerine getirmekte zorlandı.
ONS GÜMÜŞ
Ons gümüş güne 71,94 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 71,22 dolar, en yüksek de 73,56 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 73,10 dolardan işlem geçiyor.
GRAM GÜMÜŞ
Gram gümüş güne 102,9 liradan başladı. Gün içinde en düşük 102 lira, en yüksek de 105,2 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 104,6 liradan alıcı buluyor.
Altın Türü
|Sembol
|Satış
|Değişim
|Saat
Gram Altın
|6.720,53
|+ 0.24%
|13:29
Ons Altın
|4.688,57
|+ 0.26%
|13:29
Cumhuriyet Altını
|45.336,27
|- 0.36%
|13:28
Çeyrek Altın
|10.862,57
|+ 0.13%
|13:29
Yarım Altın
|21.725,14
|+ 0.13%
|13:29
Tam Altın
|43.383,23
|+ 0.13%
|13:29
Reşat Altını
|46.708,05
|- 0.36%
|13:28
14 Ayar Altın TL/Gr
|3.922,13
|- 0.43%
|13:29
18 Ayar Altın TL/Gr
|5.025,77
|- 0.43%
|13:29
Ata Altın
|45.231,36
|- 0.43%
|13:29
Has Altın
|6.687,14
|+ 0.24%
|13:29